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趙天麟小三還另有其他？柯志恩：以為照片出來了 但不是這位女子

聯合新聞網／ 綜合報導
柯志恩透露，當初以為婚外情對象的照片出來「不是這位女子，而是我們所以為的那位女子」。並分析趙天麟在臉書似乎過度曬恩愛的行為，實際上表現他在感情上的「缺」。圖為趙天麟與元配丁雅婷。圖／擷自趙天麟臉書
柯志恩透露，當初以為婚外情對象的照片出來「不是這位女子，而是我們所以為的那位女子」。並分析趙天麟在臉書似乎過度曬恩愛的行為，實際上表現他在感情上的「缺」。圖為趙天麟與元配丁雅婷。圖／擷自趙天麟臉書

民進黨籍立委趙天麟因與陸籍張女婚外情宣布退選，曾代表國民黨參選高雄市市長的柯志恩，在政論節目透露，當初以為婚外情對象的照片出來「不是這位女子，而是我們所以為的那位女子」，並且分析趙天麟在臉書似乎過度曬恩愛的行為，實際上表現的是他在感情上的「缺」。

柯志恩在昨(25)日播出的政論節目《少康戰情室》中對趙天麟外遇一事發表看法。她一開頭即宣稱：「我這個人是非常善良的，雖然趙天麟在我選高雄市長時對我做出很多不實的指控」，並說她剛到高雄市議會的時候就有這些傳聞，且每個議員大概都知道，「我必須承認，當初我以為照片出來，不是這位女子，而是我們所以為的那位女子，所以才會有這些地方的傳聞」。

分析趙天麟外遇一事，柯志恩說可以透過在臉書上的發文，探析趙天麟如何面對感情，「回到心理學，當你真的很不滿足的時候，就會在臉書上PO一些你過得很好的照片，一個人很滿足的話就會默默地吃東西，默默地享受彼此之間的感覺，一個委員不斷在他臉書上秀出恩愛、不斷地講出一些愛妻金句的時候，學心理學的就要徹底的理解，請問他的情感到底出現哪些空缺？他到底為什麼要過度去做出這樣的事情？」

柯志恩認為，一定是他自身的行為當中，應該有一些不想讓人知道，所以臉書不斷地暴露「好」，這是一個人某種程度的「缺」很重要的表徵。

民眾黨立委賴香伶也在節目中發表看法，質疑趙天麟作為一個長久的政治人物，怎麼會認為牽涉到與陸籍女的婚外情能夠輕易過關？

針對小三可能還有未爆彈的說法，趙天麟至截稿為止尚未有任何正式回應。

2024選舉 2024立委選舉 趙天麟 柯志恩 外遇

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