11歲男童國道車禍命喪 校方啟動校園輔導措施

新竹1間科技廠21日包遊覽車出遊車禍釀4死，其中1名為11歲男童，男童就讀的學校今天啟動輔導措施，校方表示，已安排輔導室老師、心理醫師進駐，帶學生走出悲傷情緒。

雲林地檢署日前指出，陳姓男子（63歲）所駕駛的遊覽車與自小客車駕駛陳姓男子及乘客羅姓女子自小客車在國道三號南下263.8公里雲林斗六段發生碰撞，造成4死、多人受傷的交通事故。

檢方表示，死者分別為遊覽車上的乘客朱姓女子（47歲）、賴姓男童（11歲），及自小客車駕駛陳男、乘客羅女，其中朱女和賴姓男童為母子關係，自小客車駕駛陳男（52歲）、羅女（61歲）則為朋友關係。

賴姓男童就讀新竹縣某所國小，校方接受媒體電訪表示，男童在班上人緣很好，男童班上學生得知此噩耗，相當傷心哭成一片，校方已進駐輔導室老師、心理醫師，會協助學生走出悲傷情緒。

校方說，後續會帶領學生如寫卡片與摺紙鶴來表達對賴姓學生的想念，至於家屬部分，校方會持續表達關心，並提供各項所需資源。

校方表示，賴姓學生還有1名姊姊，賴姓學生的父親很擔心姊姊情形，校方會提供輔導資源，全力陪伴、也協助家屬。

新竹科學園區1間科技廠21日舉辦員工旅遊，包遊覽車南下準備前往位於雲林古坑鄉的劍湖山世界主題樂園時，行經國道3號斗六市路段發生車禍。