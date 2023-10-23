國道4死車禍 司機認開快車遭押

新竹耀群科技公司前天員工旅遊，搭乘的遊覽車卻在國道三號南下雲林斗六路段擦撞小客車，釀四死廿二傷慘劇；檢警查出遊覽車超車不當肇禍，駕駛陳文貴坦承超速行駛，檢察官訊後向雲林地方法院聲押陳男獲准。

法官認為，陳男罪嫌重大，一人獨自生活，且身上只有一萬元可交保，面對該案重大傷亡日後可能刑責，若用限制住居或規定到派出所報到等替代手段，無法降低他將來逃避面對刑責的疑慮，裁准羈押。

六十三歲陳文貴事後被查出八年內有十次違規紀錄，其中九次超速，一次違規停車；交通部公路局昨認定業者健全通運未善盡管理駕駛人之責，重罰九萬元，並吊扣事故車輛牌照三個月。

至於陳文貴，公路局表示正調查釐清責任歸屬，陳文貴若明確違規被開單，依規定可吊銷駕駛執照，且三年內不得再考領。

檢警調查，陳文貴前天搭載新竹耀群科技公司四十一名乘客，高速公路監視器及相關行車紀錄器顯示， 案發時遊覽車未保持安全距離、超車不當，擦撞分隔島後，車身失控急轉到中間車道，再撞及五十三歲陳男駕駛的小客車，兩車再猛烈撞上路肩隔音牆。

小客車被撞得不成形，車內兩人不治；遊覽車內也多人受傷，其中坐在最後一排的十二歲賴姓男童和母親傷重死亡。

陳文貴坦承開快車，對死者感到抱歉，檢方昨天凌晨以有逃亡和勾串之虞聲押；法院昨天上午開庭審理，法官原有意交保，但發現他獨居且身上僅一萬元，改裁定羈押。

賴姓男童母子和小客車二名死者家屬，昨天都到高速公路案發地招魂。小客車陳姓駕駛家屬說，死者從事馬達維修，和同車女乘客是情侶也是法道同修，放假都會到高雄甲仙一座廟參加法事；前天可能也是要去廟裡「辦事」，沒想到遇上死劫。

陳男姊姊說，父母年邁，和死者哥哥同住，身體都不好，經濟不佳，父親已對遊覽車公司提告，希望對方能負起責任。