學者：職業駕駛違規 可採累進制

交通違規記點新制六月卅日起實施，除延長記點期間至一年，另加重營業駕駛人罰點，但前天國道遊覽車車禍釀四死，經查肇事駕駛過去的十次違規中，高達九次為超速，記點制是否無法遏止危險駕駛上路，引發討論。學者指出，因客運職業駕駛影響道安程度相對高，標準有必要加嚴，但應更細緻分析違規樣態，才能有效全面檢討。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，違規記點制雖已從半年延至一年，時間仍太短，尤其對職業駕駛、甚至載人的「客運」駕駛，開車職涯往往為十年、二十年起跳，影響層面更大，標準應再加嚴。他建議，超速等嚴重違規樣態應採「累進」制，例如兩、三年內，有持續累積點數趨勢、或不減反增，就應考慮吊扣駕照。

李克聰也說，「危險駕駛」不脫「超速」、「不保持安全間距」及「任意變換車道」，若可借助科技執法及行車記錄器，有助細緻分析違規駕駛行為樣態，可更清楚定義危險駕駛。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，遊覽車開車頻率遠高於一般人，個案能促成通案檢討，但也不要因個案概括而論。他認為有必要全面檢討違規記點制度，包括細緻分析各種不同違規行為樣態，決定記點程度、記點累積長度，及經常違規人是否加重等，甚至記點後降低再犯成效等，都需要更多研究佐證。

張勝雄說，除釐清職業駕駛最常見違規常態，倘若超速是為大宗違規項目，就要瞭解駕駛超速原因，才能對症下藥；他更提到職業駕駛闖紅燈造成危害程度也很嚴重，公部門也要正視。