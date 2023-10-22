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國道車禍釀4死…遭爆遊覽車管理「用40年前標準」 交通部回應了

中央社／ 台北22日電
1輛遊覽車今行經國道三號雲林斗六段失控發生事故，車內2名死者都坐最後一排。記者陳苡葳／攝影
1輛遊覽車今行經國道三號雲林斗六段失控發生事故，車內2名死者都坐最後一排。記者陳苡葳／攝影

國道3號南下263.8公里雲林斗六段昨天發生遊覽車與自小客碰撞車禍，造成4人死亡、22人輕傷，立委今天疾呼加強遊覽車管理。交通部表示，會依此事故檢討，看哪部分需要加強。

針對遊覽車職業駕駛管理，交通部公路局監理組長魏武盛接受中央社訪問說，目前職業駕駛人若在高速公路上超速將會記3點，記滿12點將會吊扣駕照2個月，並要求要參加道路安全講習，若2年內被吊扣2次駕照後，再被記點將直接吊銷駕照，需1年後才能重考。

交通部運輸監理司長林福山指出，針對遊覽車駕駛有嚴格要求，駕駛人必須要有2年的實際大客車駕駛經驗後才能申請遊覽車駕駛的執業登記證，並有要求訓練時數，後續將依照這次事故進行檢討，看哪部分需要加強提升。

另外，時代力量立委邱顯智表示，遊覽車的管理有非常多的疏漏和不合時宜的狀況，市面上許多遊覽車的限重、載客座位數，還在用40年前的標準，每人平均體重55公斤去計算。

林福山表示，採用每人平均體重55公斤是參照日本的數值，且車輛在出廠時進行配重測試，是用最高限度重量進行測試，而法規規定則是用最低重量，並不會因為採用55公斤就無限增加。

至於邱顯智提到最後一排中間面對走道的位置相關管理，林福山說，根據了解，目前國際上也沒有相關規範，但國內已經要求所有座位都必須繫上安全帶，後續會持續宣導，並持續分析是否要加嚴規範。

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