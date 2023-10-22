遊覽車駕駛超速累犯 運安會查公司

國道三號發生四死二十二傷重大車禍，交通部公路局指出，陳姓駕駛一九九六年取得營業大型車執照後，過去無酒駕紀錄，但二○一五至去年共有十件違規，其中九件超速、一件違規停車，台北市監理所今天將至遊覽車業主健全通運有限公司查核，如有違規將懲處。

公路局表示，若確認業者管理不當與事故有因果關係，最重將處公司九萬元罰鍰，停止營業中車輛數至少半數以上，期間三個月，並調整評鑑等第為不列等。

國家運輸安全調查委員會已立案調查，肇事遊覽車為二○一二年十二月由順益汽車出廠車輛，車齡約十一年，無逾期檢驗紀錄，過往曾有六件交通違規，皆繳清罰款。運安會已派六名機動小組成員前往現場，一個月內提報告。

坐在遊覽車最後一排喪命的賴姓男童，就讀竹北市某國小六年級，還有一名龍鳳胎姊姊就讀同校，兩人雖不同班級，但姐弟感情很好，男童遇難消息傳回學校，師生都感震驚。

高雄市遊覽車客運商業同業公會理事長林士勛表示，通常遊覽車最前方及最後面座位相對危險，因追撞前車或遭後方撞上的衝擊最大，反觀和駕駛同側的安全門旁邊座位，或後門前後的位置相對安全，因車輛會被側撞的機率相對低。若遊覽車整輛翻覆，不論那個座位乘客都會受到重創，坐最前面或最後面位置更應繫好安全帶，減少行車失控時手抓不穩而撞到或噴飛的疑慮。