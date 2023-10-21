影／遊覽車內慘況曝！科技公司員旅車禍 1家4口坐最後一排2死

新竹某科技公司今天員工旅遊包 遊覽車 南下，行經 國道 三號264公里雲林斗六段與轎車擦撞，造成遊覽車內一家四口中的母子死亡，據了解，一家人當時坐遊覽車最後一排，從外觀就可看到最後一排的座位處血跡斑斑。

一家四口的賴姓父親與女兒隨著救護車到台大雲林分院，面對媒體追問發生經過，僅說「我也不知道」便不願再說。

據了解，賴姓男子及妻子、女兒、兒子坐在最後一排，面對車頭，從右到左分別是兒子、朱姓女子、賴姓男子、女兒。

不料行經國道三號南下雲林段發生擦撞失控，一家人疑在車內嚴重撞傷，12歲兒童、朱姓女子傷勢嚴重，送醫都宣告不治，目前先送往虎尾靜楓生命園區。