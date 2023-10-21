聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／遊覽車內慘況曝！科技公司員旅車禍 1家4口坐最後一排2死
一家四口的賴姓父親與女兒隨著救護車到台大雲林分院，面對媒體追問發生經過，僅說「我也不知道」便不願再說。
據了解，賴姓男子及妻子、女兒、兒子坐在最後一排，面對車頭，從右到左分別是兒子、朱姓女子、賴姓男子、女兒。
不料行經國道三號南下雲林段發生擦撞失控，一家人疑在車內嚴重撞傷，12歲兒童、朱姓女子傷勢嚴重，送醫都宣告不治，目前先送往虎尾靜楓生命園區。
遊覽車被拖回國道警斗南分隊，車身右側最後面的玻璃全部碎裂，且車內椅背上都是血跡，左側車輪也都爆裂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言