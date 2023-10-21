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影／遊覽車內慘況曝！科技公司員旅車禍 1家4口坐最後一排2死

聯合報／ 記者陳苡葳林伯驊／雲林即時報導
新竹某科技廠員工旅遊在國道三號發生事故。記者陳苡葳／翻攝
新竹某科技廠員工旅遊在國道三號發生事故。記者陳苡葳／翻攝

新竹某科技公司今天員工旅遊包遊覽車南下，行經國道三號264公里雲林斗六段與轎車擦撞，造成遊覽車內一家四口中的母子死亡，據了解，一家人當時坐遊覽車最後一排，從外觀就可看到最後一排的座位處血跡斑斑。

一家四口的賴姓父親與女兒隨著救護車到台大雲林分院，面對媒體追問發生經過，僅說「我也不知道」便不願再說。

據了解，賴姓男子及妻子、女兒、兒子坐在最後一排，面對車頭，從右到左分別是兒子、朱姓女子、賴姓男子、女兒。

不料行經國道三號南下雲林段發生擦撞失控，一家人疑在車內嚴重撞傷，12歲兒童、朱姓女子傷勢嚴重，送醫都宣告不治，目前先送往虎尾靜楓生命園區。

遊覽車被拖回國道警斗南分隊，車身右側最後面的玻璃全部碎裂，且車內椅背上都是血跡，左側車輪也都爆裂。

新竹某科技廠員工旅遊在國道三號發生事故。記者陳苡葳／攝影
新竹某科技廠員工旅遊在國道三號發生事故。記者陳苡葳／攝影

國道 車禍 遊覽車

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