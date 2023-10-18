SBL／網爆料吳季穎好賭 前網紅女友幫還20萬債務卻被劈腿

SBL球員吳季穎昨天遭爆料涉嫌打假球，有網友匿名爆料，自己曾和吳季穎共事，前球隊幫他還賭債，大家都知道他好賭成性，而他的前女友是網紅，為愛幫他還20萬元債務，最終卻慘遭劈腿。

吳季穎上季效力裕隆隊，今年6月轉戰台啤隊，周刊昨天爆料離隊原因可能是打假球。對此台啤球團第一時間請吳季穎離隊，停止他參加球隊任何活動與練球，等SBL召開懲戒委員會做出結論後，若打假球屬實會立即開除。

吳季穎昨晚也在IG發文寫道，「對不起我做了不良示範，我不該私下與朋友間亂開玩笑談論非法比賽的行為，即使與朋友之間的玩笑話也不可以，關於賣手錶只是受主人委託詢問手錶價格，沒有轉賣也沒有偷竊行為，我願意配合一切調查，也願意接受球團的一切處分。」

不過有網友在Dcard爆料，「曾經與吳共事過，的確在當時球隊就有下球版。進雲X時 就是欠錢的情況下進去的，球隊還幫忙付賭債，再扣在薪水裡面，球隊裡沒有人不知道他很愛賭。前女友（某網紅）還幫他還債大約2X萬？結果被劈腿。」

商品推薦