回響／民力換血 警增實用訓練吸年輕人

警政署今年推動民防、義警、義交、山地義警年輕化，但根據聯合報調查，六都民防平均都超過五十歲，且近五年除桃園市，人數均減少。警政署昨表示，全國四大民力四十九歲以下占比，已較去年增加百分之二，正研議新增救護、資安、防身等實用訓練，希望提升對年輕人吸引力。

警政署今年一月函文各地警察局，要求加強招募十八歲以上、四十歲以下民眾，加入民防、義勇警察、交通義勇警察、山地義勇警察共四大民力。

根據警政署統計，全國義警、民防各二萬多人，義交約八千人，四大民力共五萬餘人；四十九歲以下占比百分之卅四，比去年成長百分之二，增加一○三六人。

警政署說，除現有協勤、聯誼、保險、福利互助費用，及授予志願榮譽卡享風景區半價優惠等福利，研議新增緊急初級救護與自救、資訊安全、防身技能等訓練課程，強化實用內容，增加對年輕人吸引力；警方每年表揚服務滿廿年資深人員，頒發獎牌及禮品，也擬下修表揚的服務年資，提升「榮譽感」。

依民防法、地方制度法及財政收支劃分法，民力經費由地方政府編列預算，造成各縣市福利不一。

警政署說，持續協調各警察局向地方政府爭取協勤費等福利及添購裝備，吸引民眾踴躍加入。