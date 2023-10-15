上億元協勤費 民防義警也想申請

針對義警、民防未被納入交通指揮協勤機制，立委楊瓊瓔、台北市議員許淑華等民代，去年曾分別向台中市、台北市警局反映後，函送警政署解釋，警政署在去年五月，根據交通部四月的會議紀錄回覆，民防大隊人員若是依規定隨同警察出勤，分配到交通指揮勤務，就可認定是依法令指揮交通人員。

不過，台中官警及資深義交幹部指出，警政署的函覆會讓人誤解，因根據交通部去年四月的會議紀錄，僅陳明民防大隊人員，若是「隨警察機關」共同出勤，被分配到交通指揮勤務，則認屬於依法令指揮交通的人員，但若沒有隨警察機關出勤的前提，或私自參與民間活動、工程交通指揮工作，仍有違法疑慮。

官警也說，交通部當時在會中建議，內政部應「通盤檢討」民防人員一致性的交通指揮規定，配套研議修正「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法」等相關規定。

台中官警及資深義交幹部說，雖然交通部有解釋，民防人員從事法定任務指揮交通，得阻卻違法，但無法律依據，可以推論出民防、義警可以兼服從事義交指揮的任務，仍須另立相關法源依據。

台北官警認為，北市義交、義警、民防的工作分明，指揮交通不會由義警、民防做，且義警、民防非正式編制公務員，要發「協勤費」需有服勤事實，但有時義警、民防難免因個人事務無法協勤，若發協勤費，恐有偽造文書之嫌，所以通常編列名目為「聯誼活動費」，以餐費、文康活動的形式補貼，

內政部營建署今年統計，全台六月工地開工件數有一○七九件，民間工地申請義交案量龐大。據查，台中義警、民防近年透過民代，爭取比照義交「協勤費」，也希望能加入義交派遣系統。據了解，光台中每年平均超過一億元的協勤費大餅。台中義交透露，平時若勤快，接夜班、大夜班、長期工程，月入三萬至五萬元協勤費用，「不難想像」。