義警、民防、義交福利南北差異 地方盼警政署統一

義交街頭揮汗指揮，計時論酬，不分公、私單位申請，都領有協勤費，但同屬民力的「義警」、「民防」卻因所在縣市不同，「有人有、有人無」，台中民力找民代率先發難，要求比照給錢，本報調查，六都義警、民防、義交都有福利不一狀況，警政署回應，各地方政府財政狀況不同，各市警局「因地制宜」。

依照民防法規定，民防、義警、義交都屬於民力的一環，平時負責防災救護、戰時支援軍事任務，而民防、義警、義交依法都有不同的任務屬性，民防協助空襲災害防護、搶救重大災害、協防地方治安；義警則是協助防竊防盜；義交則是負責交通指揮、疏導。

台中義警、民防去年頻找立委向中央發聲，認為義警、民防同屬民力，但出勤卻無支領協勤費，甚至協勤指揮交通時，還曾被檢舉是「非依法令執行交通指揮人員」，忿忿不平。

本報調查，不只台中市，六都民防、義警、義交依法出勤時，福利顯然有落差，在計時論酬的「協勤費」部分，六都編列狀況、支付金額、運作方式各不同，甚至有「南北差異」，福利不一。

新北市義警、民防，每小時可領一五○元協勤費，每人每年上限十二小時，桃園則是在大型活動，動用義警、民防時支薪，高雄則因山區無義交編制，義警、民防支援時也有領錢，其他三都的義警、民防則無支領協勤費，屬「義務」性質。

桃園每年會替義警、民防編列一筆「運作費用」，每個大隊、中隊、分隊、小隊，每月都有五千元至兩萬元經費，以及年底一萬五至三萬的年終工作費，採實報實銷，多用於行政庶務支出，不似協勤費屬實際補貼個人。

義交部分，六都義交薪情不一。協勤公家機關勤務，台北每小時可領二八○元，其他五都每小時卻只有兩百元，若接民間單位工作，新北義交時薪上看四百元，台中依時段二五○元至三五○元，高雄最高僅三百元。

有官警認為，義交支領協勤費，六都類似，但無統一管理派遣辦法；義警、民防出勤，福利也不一，警政署是否考慮制定一套全台適用的辦法，以免各地民力派遣機制、福利不同，衍生爭議。

警政署回應，由地方政府視財政狀況支出，因各地治安、交通狀況不同，由各警察局因地制宜規畫派遣勤務。