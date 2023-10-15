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3大民力 僅義交有協勤費
台灣民防、義交、義警、民防在社會中擔負許多任務，義交處於日曬雨淋的環境，工作不輕鬆，民防則是協助萬安演習、災害搶救等工作；義警協助警方值班、陪同警方巡邏，守護治安，六都民防、義警協勤多為義務性質，不像義交領有協勤費，六都不僅民防人力漸少，部分地區義交也日漸凋零。
李姓民防隊員說，以台北市為例，不在市中心的北投區、文山區，參與義警、民防活動的人較多，但像信義區、大安區等都會金融區域，參與的人就比較少。
台北市陳姓義警說，台北義警福利不錯，但不論義警、民防，都是「青黃不接」，參加義警、民防者，都是中老年，多為增加老年社交、回饋社會，但年輕人因生活壓力，加入的越來越少。
高雄市有義交說，高雄義交總隊僅十一支中隊，其中林園、仁武義交中隊「只有中隊長沒有隊員」，仍在募集。他也說，高雄山區因非交通繁重區域，「沒有義交」，若遇到市府、民間單位辦活動，會請義警、民防，由主辦單位發薪。
新北市現今的民防、義交、義警人力都比五年前少，有人擔憂缺乏加入誘因，未來恐更凋零；新北市黃姓義交則說，義交不論豔陽、大雨都出勤，尤其車流量大，危險性高，但新北協勤費時薪僅兩百元，加入十多年都沒調整過，「根本廉價勞工」，希望調整。
資深義交陳貴榮說，早年義交也無協勤費，多是計程車司機加入，後來因為工作辛苦，才有協勤費福利。
陳貴榮說，現在義交雖有協勤費，但很多義交都是為了服務的心，前年五月間興達電廠因人為疏失導致全台大停電，當時紅綠燈沒亮，緊急通知中隊隊員到場疏導，群組告知該勤務「做公益、沒錢」時，隊員仍搶著做，讓他感動。
高雄市義警黃太春說，聽過義警、民防希望比照義交有協勤費，但他認為，既然都是利用空檔、自願服務，「沒領錢也正常」。
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