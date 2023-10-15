凋零可預見…6都民防「除舊不新」 平均逾50歲

兩岸局勢緊張，蔡英文總統要求建立全民防衛觀念，警政署先前行文下令全國警察局總動員，招募十八至四十歲青年加入義警或民防行列，但本報調查發現，近五年六都民防人力，除桃園外都呈現減少，尤其新北、台南、高雄三都人數顯著減少，且六都民防平均年齡都超過五十歲，還「除舊不新」，資深民防幹部說，政府今年雖號召「熱血青年」加入，但誘因不足，很難達到成效。

對比二○一九年六都民防人力，統計至今年九月底台北少卅三人、新北減少一八九人、桃園增加廿八人、台中少九人、台南少五十七人、高雄少八十六人。

不只人力漸減，六都民防人員的平均年齡都偏高，六都民防的平均年齡在五十一歲至五十五歲之間，其中以台北、新北民防的平均年齡都達五十五歲。

資深民防幹部說，民防人力老化是各縣市普遍狀況，警政署發文要求各警察局擴大招募十八到四十歲的「熱血青年」加入民防、義警，但實際加入者多為現任民防隊員的親友，有些員警則是找親友加入，以達成長官要求的帳面績效。

有官警說，民防「叔伯輩出」狀況是各縣市現況，兩岸近年情勢緊張，政府積極備戰，但就現況而言，多是基於人情壓力「捧場」加入居多、年齡層偏大，另外，民防在支援戰時角色定位不明，若太精實也怕嚇跑國人，以目前條件來說，「年齡層不易降低」，也減少民眾加入意願。

民防人員說，各分局遇到招募困難是誘因不足，年輕人處於兼顧工作及家庭階段，很難配合協勤及訓練，若沒有充足誘因，誰願意在下班後多一份沒薪水的工作。

台南市警局認為，民防有七十歲年齡限制，滿十八歲就能加入，但過去民防多是中老年人參與，一旦「老的退光，新的沒補」，就會造成民防人數減少，為了招募新血，會利用治安座談會宣導，也會提高民防小隊的會報經費，希望吸引年輕人加入。

台中廖姓民防分隊長說，民防在戰時負責空襲防災，平時維護社區治安工作，與里辦公室的社區巡守隊重疊，但巡守隊還有每月四萬五千元的工作費用，每位民防一年實際能領到補助僅以千元計，加上年輕人普遍公共服務意願不高，「民防逐漸凋零是可預見」。

蔡姓民防說，民防新陳代謝不易，現職警員如招募新人加入民防，會給予功獎或考績加分鼓勵，不過現況仍是「老多於少」。