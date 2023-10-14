陸專人抄日記 「險學」一度成顯學

二○○六年胡佛研究院開放蔣中正日記，立即就成了兩岸學術界的大事，開放後的十年間，中國大陸的學者前來抄錄、研究的，遠遠超過所有其他國家，過去研究蔣介石是「險學」，一度竟然成為大陸的「顯學」，只因為現在的政治原因，又重新緊縮。

對於台灣學者來說，政大教授劉維開表示，蔣中正日記中的素材，並不陌生，部分過去曾經出現在毛思誠編著的「民國十五年之前的蔣介石先生」，以及秘書所編的「事略稿本」，日記公布後，主要的好奇是，還有什麼是以前沒有見過的。

陸學者 驚覺共產黨沒抗日

蔣介石長期以來在大陸史學界是負面人物，幾十年來，蔣介石甚至被視為歷史罪人，在電影與連續劇中的形象常常被醜化，動不動就「娘希匹」三字經出口，但當日記公布之後，另一個蔣介石卻活生生從日記中跳出來。

大陸學者第一次接觸蔣中正日記時的震撼，遠遠超過台灣學者，一位大陸學者描述：「這些年我看過一些民國人物的日記，蔣日記給我的印象最深，因為這裡面有內心活動，可以看到他靈魂的掙扎」，日記中的蔣，憂心國事，隱忍抗日，有一貫的謀略，跟大陸所知的形象，非常不一樣，某一位大陸學者太太，幫先生抄錄日記，愈寫愈嚇一跳：「共產黨根本就沒有抗日嘛」，旁邊的台灣學者打趣說：「你被蔣公洗腦了」。

林孝庭：蔣民族主義受肯定

過去大陸宣傳，蔣介石是帝國主義的走狗，現在大陸學者詫異的從日記中發現，蔣介石不屈服於國際壓力，是很反美的；胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭觀察，大陸學者尤其對蔣介石在兩岸分立的情形下，仍然堅持「民族主義」立場，大為稱讚；一九五九年達賴流亡至印度，美國認為是絕佳的機會，可以藉機聯絡打「反共牌」，但被蔣介石拒絕，認為西藏是中國的一部分，不能把西藏問題國際化。

談大陸的蔣介石研究，不能不提到楊天石；他最早使用南京第二檔案館（典藏四九年國民政府史料）的一批與蔣日記有關的材料，寫了《中山艦事件之謎》，受到中共高層胡喬木的賞識與鼓勵，於是就投入與蔣介石有關的研究，蔣日記開放之後，他雖年已七十，但卻是首批來查閱抄錄的大陸學者。

張力：大陸研究蔣百家爭鳴

二○一○年後，大陸學術研究的經費增多，申請到美國看蔣中正日記，蔚為風潮，曾經在中研院近史所主持過蔣中正日記出版計畫的張力表示，蔣中正日記本身是含量非常巨大的史料，研究者只要瀏覽，很能受到啟發，以日記作為史料素材，所產生新的歷史論述，更是百家爭鳴，空前的蓬勃。

最有系統是浙江大學「蔣介石與近現代中國研究中心」，由主任陳紅民開創，以蔣介石為研究重點，碩博士生各以蔣介石的某一事蹟或某一時期為研究對象；北京社科院近代史研究所，主要研究集中在一九四九年前，只有其中的台灣史研究室，把重點放在四九年後，還有南京大學中華民國史研究中心等單位，也是以蔣中正日記為研究焦點。

不能不承認，大陸下的苦功較深；中國社科院近代史研究所於二○○七至二○○九年間先後派出十幾名研究人員，採取接力抄寫的方式，抄錄一九一八至一九五二年的蔣介石日記，後又派專人駐美一年，將列印的文稿與原稿核對，不過，其中仍有許多疏漏、錯誤、不完整之處。

劉維開：蔣日記趕上民國熱

大陸在九○年代曾經有過民國熱，推崇民國時期的人物與制度，其實民國熱早於蔣日記熱，但是劉維開表示，蔣介石日記與其研究，正好趕在這個勢頭上，無論是民眾的好奇心，或是報章雜誌的報導，都讓某些權威的研究者，如楊天石等，受到很大的重視。

中研院近史所研究員張力表示，大陸很早就承認國民黨與蔣介石的貢獻，胡錦濤在二○○五年抗戰勝利紀念日就曾表示，國民黨領導正面戰場，我們共產黨領導敵後戰場，雖然最高領導人有此評價，但是很快上面就傳來指示，肯定國民黨與蔣介石「不能走得太過火」。

同樣的，在蔣介石研究達到高峰，習近平二○一二年當政後，也開始提出「歷史虛無主義」的錯誤：簡單來說就是，不能因為追求真相，而失去立場，這麼肯定、讚賞蔣的地位，難道中共在一九四九年把蔣趕走是錯了嗎？上面要求，不能否定建國歷史，要強調國民黨失去民心的事實，必須要從歷史的大脈絡來看。

帽子扣下來、開始調控意識形態史觀後，國家補助受限，對蔣中正日記的研究構成相當阻礙，學者的研究與發表也都受限制，不過歷史研究本來就有現實限制，林孝庭表示，台灣目前台灣史當道，四九年前的民國史乏人問津，即使有人要以此為博論題目，恐怕找工作，或找學術補助都有困難，又何嘗不是相當限制。

此刻出版蔣中正日記，對兩岸都有相當的意義，林孝庭表示，歷史研究是基於史料與檔案的研究，不同於其他社會科學，因此越多的史料出版，能夠廣為傳播，對理解過去歷史，是很正面發展。