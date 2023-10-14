蔣徵詢胡適當總統 引反彈親上陣

一九四八年四月，蔣中正當選中華民國行憲後第一任總統，副總統在激烈競爭後，由國民黨桂系領袖李宗仁勝出，兩人關係始終陷於緊張。李宗仁回憶錄指稱，蔣在就職大典搞小動作，讓他穿軍服出席，站在長袍馬褂的蔣旁邊，活像是侍從官。蔣日記完全沒有類似記載，反而可看到他原想邀請胡適當總統，自己任行政院長，胡適也已點頭，但因黨內反彈激烈，最後只得作罷，親自上場。

行憲後首度總統大選，沒人挑戰蔣的地位，爭取副總統者甚眾，最後有四人透過連署成為候選人（李宗仁、孫科、程潛、于右任）。政大歷史系教授劉維開指出，蔣覺得自己是軍人，希望副總統是文人，不希望李、程，但當時沒有公開表態，黨內也未安排提名辦法，等於任由競爭。來台以後，蔣曾在日記對此表示後悔。

一九四八年一月十五日，蔣日記寫下，李宗仁積極表態選副總統，宣稱總統應由胡適擔任，殊不知此舉正符合期望。三月廿七日，日記的預定工作科目，就是「胡適擔任總統之利弊」。卅日，他請外交部長王世杰徵詢胡適，「余極願退讓，並仍負責輔佐」。四月一日記述，胡適同意出馬，「此心大慰」，然而此後日記再無相關記載。

輔大歷史系名譽教授林桶法解釋，胡適沒當上總統原因，是當時國民黨六屆臨中全會上，一片反對由非黨員參選，蔣只得自行上陣。儘管如此，蔣不希望只有一人參選，安排大老居正陪榜，兩人分別拿到二四三○與二六九票。他在日記中說，還好事前安排，讓居正不至於沒票。

四月三日，蔣曾約見李宗仁，表示「我不選，你也不要選」，李不同意，雙方激烈爭執，不歡而散。廿九日，李宗仁在第四輪投票中，終於擊敗孫科。蔣日記寫道，原本認為孫會贏，對結果大為懊喪。

五月廿日就職大典，李宗仁回憶錄宣稱，前一日接到通知著軍服，當天蔣却穿長袍馬褂的中式禮服，站在旁邊的李宗仁活像是侍衛副官，毫無副元首形象。