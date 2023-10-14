蔣中正日記首批7本 呂芳上：有信心成權威版本

蔣中正日記二○○六年起在美國史丹福大學胡佛研究院公開，從此成為學者爭相查閱的寶藏。國史館前館長呂芳上主持的民國歷史文化學社，邀集學者，為日記註釋，獲得國史館授權，成為全球首部合法發行的日記版本。日記第一批七本，將於卅一日問世，時序跨越一九四八到一九五四年。呂芳上表示，此次出版的日記內容完整，而且附有註釋索引，便於讀者查閱，有信心成為權威版本。

呂芳上指出，蔣中正日記開放後，一度在大陸史界掀起熱潮，大批學者赴美抄錄，坊間有抄本流傳，兩個版本分別出自於社科院近史所與浙江大學。這些版本集合學者抄錄內容輯成，學者依自身領域抄寫，並非有系統地全文抄錄。一九三七至一九四九年因研究者最多，內容最完整；抗戰前或遷台後內容，未必有人抄錄，錯別字很多，漏抄很普遍。

呂芳上表示，民國歷史文化學社在世界大同文創與蔣經國基金會支持下，幾年前邀集學者，對日記完整抄錄。除辨識他的手寫毛筆字，日記原文中有錯別字，漏字，都加以標註。

輔大歷史系名譽教授林桶法說，當時團隊為了工作便利，將蔣筆跡中較不易辨認的字，特別整理出來，成員戲稱是「葵花寶典」。

呂芳上解釋，除正確辨識內文，更重要的是後製加值，蔣日記提及大量人名，往往僅提及字號，甚至只有姓氏與稱謂，團隊一一詳查各類工具書，盡可能在註釋中補上他們的身分與簡單生平，讓讀者更能了解，蔣在日記寫作當時所接觸或聽聞的這些人。每冊末尾也列出索引，便於讀者看出，每位當事人在當年蔣日記中出現次數的多寡。