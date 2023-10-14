美對華白皮書 蔣描述「最大國恥」

一九四八到一九五四年，中華民國的國際地位跌宕起伏，一九四九年八月五日，美國發表白皮書，將國共內戰失利的責任甩鍋國府；隨著韓戰爆發，美國重新重視台灣的中華民國政府。戰後舊金山和約，中華民國因故未能參加，但美國施壓日本下，狡猾的日本還是與台北簽訂中日和約。一九五四年十二月，中美共同防禦條約簽訂，堪稱國府外交勝利。這些重要日子，蔣日記都有相應記載。

稱蘇反覆 美輕諾寡信

蔣日記描述白皮書是抗戰後最大國恥，但他心下泰然，安恬異常，相信這是與天父聖靈同在的象徵。他說，杜魯門一直以發表白皮書為要挾，如今已無更大招式可出，更引發美國輿論批評其賣友。但國內投機分子受白皮書影響，不少人起而叛變。八月十七日他寫下，蘇俄反覆無常，毒辣殘忍，美國有頭無尾，輕諾寡信，英國陰險狡詐，惟利是圖，感嘆世界只有強權，不顧信義。

韓戰爆發 「一如預料」

一九五○年六月廿五日韓戰爆發，蔣日記寫下一如預料。杜魯門政府三天後宣布台海中立化，第七艦隊開始巡弋台灣海峽，嚇阻中共攻台，同時也限制台灣對大陸攻擊。次日，美國軍機未告知我方飛到基隆外海，台北一度施放警報。蔣痛罵美國無視我方主權，形同殖民地對待。但是形勢比人強，他要求外交部抗議，同時也下令海空軍配合，暫停攻擊大陸。

中日和約 「意義重大」

一九五二年四月下旬，中日和約談判，對滿洲國財產需歸還中國等議題，無法達成共識。廿六日蔣要求張群，正告日本特使河田烈，絕不讓步；第二天日方表達，願意接受我方意見。蔣在日記中寫下，我國能以戰勝國地位，在舊金山和約生效前，先簽訂對日和約，意義重大，但這仍未能消除自己革命失敗、失去大陸的責任。

中美條約 「黑暗曙光」

一九五四年十二月三日，中美共同防禦條約簽署。蔣次日寫下，台灣作為反攻基地終於確定，此乃十年蒙恥忍辱，五年苦撐奮鬥之結果，實在是黑暗中曙光，天父賜我如此之厚。月底反省錄卻寫道，艾森豪總統不回覆他的賀電，顯示美方是在心中不願意之下勉強簽約，今後發展形勢，仍然不可忽視。