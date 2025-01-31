哈瑪斯釋放8人質換回110囚 巴勒斯坦群眾熱烈迎接

中央社／ 耶路撒冷30日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」為首的武裝分子再度釋放以色列人質，換回被以色列監禁的巴人囚犯，載著獲釋囚犯的巴士今天在歡呼聲中抵達約旦河西岸的雷馬拉。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）這次釋放3名以色列人質與5名泰國人，但過程一片混亂，導致換回巴人囚犯的程序被短暫耽擱。到了黃昏時分，2輛載著囚犯的巴士終於駛離約旦河西岸（West Bank）的以色列奧佛監獄（Ofer Prison）。

電視台畫面顯示，以方人質稍早在加薩走廊（GazaStrip）南部汗尤尼斯（Khan Younis）獲釋時，數以百計的加薩人爭相目睹移交過程，現場持槍人士難以控制場面，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）譴責這種景象「令人震驚」。

以方隨後表示，已獲得斡旋者保證未來人質會「安全獲釋」。

法新社記者目擊，數以百計歡欣鼓舞的巴勒斯坦人在巴士抵達雷馬拉（Ramallah）時上前迎接。

第一個下車的是比出勝利手勢的蘇貝迪（Zakaria Zubeidi），今年49歲的他曾是一名高階武裝分子領袖，因參與導致多名以色列人死亡的攻擊而入獄。

歡呼群眾立刻將蘇貝迪扛上肩頭。

以色列監獄單位證實在最新交換行動中，釋放了110名囚犯。這是根據1月19日停火協議進行的第3場人質囚犯交換行動，該協議旨在結束加薩戰爭。

下一次交換行動安排在2月1日進行，預計會有3名以色列男性獲釋。

以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

數月前遭以色列空襲 哈瑪斯軍事領袖戴夫證實喪命

川普稱美豪撒16億向加薩提供保險套 引發專家反駁

加薩停火協議 應該歸功於誰

哈瑪斯允再釋6人質 以開放加薩中部關卡 大批巴人北返

相關新聞

終於能回家！逾30萬巴勒斯坦人返加薩北部 民眾感動：還以為再也回不來

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，在以色列軍方今天上午批准後，已有「超過30萬名流離失所」的巴勒斯坦人...

哈瑪斯允再釋6人質 以開放加薩中部關卡 大批巴人北返

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放封鎖道路，數以萬計巴勒斯坦民眾27日開始重返位於加薩...

川普提清空加薩 埃及約旦拒配合

在數以萬計加薩難民在以哈停火後返回家園之際，美國總統川普提出「清空」加薩走廊計畫，要埃及與約旦接收巴勒斯坦難民，但遭兩國...

以媒：川普提「清空」加薩計畫 有助護內唐亞胡政府

美國總統川普25日提出「清空」加薩走廊計畫，提議約旦、埃及等阿拉伯國家收容加薩的巴勒斯坦難民。以色列時報27日引述以國安...

以哈達成協議！數萬巴勒斯坦居民返加薩北部 「回家太棒了」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放封鎖道路，數以萬計巴勒斯坦民眾今天開始...

以哈戰1年多來首次！以色列放行巴勒斯坦人返回北加薩

美聯社報導，以色列於當地時間27日開始放行巴勒斯坦人返回加薩北部，這是雙方達成停火協議來首次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。