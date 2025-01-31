數月前遭以色列空襲 哈瑪斯軍事領袖戴夫證實喪命
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」今天證實，該團體的軍事領導人戴夫（Mohammed Deif）及副軍事指揮官伊薩（Marwan Issa）已死於戰鬥。
路透社報導，以色列軍方去年8月宣布，戴夫已死於以色列對加薩走廊（Gaza Strip）汗尤尼斯地區（Khan Younis）的一場空襲。以方也宣稱在去年3月擊斃伊薩。
據信就是戴夫及伊薩策劃了哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列南部的行動。那次攻擊引發了之後的加薩戰爭。
戴夫生前長期待在這個巴人組織內，行事隱蔽，以色列追捕他數十年卻逮不到人。
根據艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine al-QassamBrigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）預先錄製好的講話內容，艾茲丁．卡薩姆旅也宣布該團體總軍事委員會3名高階成員的死訊。
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