數月前遭以色列空襲 哈瑪斯軍事領袖戴夫證實喪命

中央社／ 開羅30日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」今天證實，該團體的軍事領導人戴夫（Mohammed Deif）及副軍事指揮官伊薩（Marwan Issa）已死於戰鬥。

路透社報導，以色列軍方去年8月宣布，戴夫已死於以色列對加薩走廊（Gaza Strip）汗尤尼斯地區（Khan Younis）的一場空襲。以方也宣稱在去年3月擊斃伊薩。

據信就是戴夫及伊薩策劃了哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列南部的行動。那次攻擊引發了之後的加薩戰爭。

戴夫生前長期待在這個巴人組織內，行事隱蔽，以色列追捕他數十年卻逮不到人。

根據艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine al-QassamBrigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）預先錄製好的講話內容，艾茲丁．卡薩姆旅也宣布該團體總軍事委員會3名高階成員的死訊。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

延伸閱讀

川普稱美豪撒16億向加薩提供保險套 引發專家反駁

加薩停火協議 應該歸功於誰

哈瑪斯允再釋6人質 以開放加薩中部關卡 大批巴人北返

川普解除拜登禁令 恢復供應以色列2000磅炸彈

相關新聞

終於能回家！逾30萬巴勒斯坦人返加薩北部 民眾感動：還以為再也回不來

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，在以色列軍方今天上午批准後，已有「超過30萬名流離失所」的巴勒斯坦人...

哈瑪斯允再釋6人質 以開放加薩中部關卡 大批巴人北返

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放封鎖道路，數以萬計巴勒斯坦民眾27日開始重返位於加薩...

川普提清空加薩 埃及約旦拒配合

在數以萬計加薩難民在以哈停火後返回家園之際，美國總統川普提出「清空」加薩走廊計畫，要埃及與約旦接收巴勒斯坦難民，但遭兩國...

以媒：川普提「清空」加薩計畫 有助護內唐亞胡政府

美國總統川普25日提出「清空」加薩走廊計畫，提議約旦、埃及等阿拉伯國家收容加薩的巴勒斯坦難民。以色列時報27日引述以國安...

以哈達成協議！數萬巴勒斯坦居民返加薩北部 「回家太棒了」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放封鎖道路，數以萬計巴勒斯坦民眾今天開始...

以哈戰1年多來首次！以色列放行巴勒斯坦人返回北加薩

美聯社報導，以色列於當地時間27日開始放行巴勒斯坦人返回加薩北部，這是雙方達成停火協議來首次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。