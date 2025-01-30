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川普稱美豪撒16億向加薩提供保險套 引發專家反駁

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普宣稱政府計劃斥資5000萬美元（約新台幣16.4億元），向飽受戰火蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）提供保險套，人道救援組織與美國援助專家隨即反駁上述說法。

法新社報導，川普告訴媒體記者，「我們已發現並阻止5000萬美元流向加薩走廊，這筆經費差點被拿來購買哈瑪斯（Hamas）所使用的保險套」。巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」已掌控加薩走廊將近20年。

川普還在同場記者會上宣稱，「他們（哈瑪斯）會利用保險套，當作製造炸彈的一種手段」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）28日也在記者會上宣稱，在川普政府上路首週，白宮管理及預算局（OMB）與新成立的「政府效率部」就發現這筆5000萬美元的開支。李威特形容，這筆開支「極度荒謬地浪費納稅人的錢」。

川普並未提供證據來支持他的說法，這番言論隨即引來救援組織與專家的駁斥。

根據美國國際開發總署（USAID）去年發布的1份報告，自2019年開始，這個美國聯邦政府機構從未向中東任何地區提供保險套。

這份報告也指出，該機構近年內針對中東地區唯一的家庭計畫援助，就是2023年一小批運送到約旦、價值4萬5680美元的避孕針與口服避孕藥。

人道救援非營利組織「國際醫療團隊」（International Medical Corps）表示，已收到來自USAID約6800萬美元的經費，以資助2023年10月7日以來該組織在加薩的行動。這筆經費主要用於當地的2間野戰醫院。

「國際醫療團隊」發布聲明強調，「美國政府的資助並未用於採購或發放保險套」。

喬治城大學（Georgetown University）全球健康政策與政治中心（Center for Global Health Policy andPolitics）主任卡瓦納（Matthew Kavanagh）也告訴法新社，「白宮宣稱政府效率部揭露當局斥資5000萬美元資助加薩購買保險套，這顯非事實，也完全不合理」。

川普本月20日重返白宮後隨即簽署行政命令，暫停所有援外計畫90天，待國務院逐項審查，以確保各項計畫符合他的執政理念。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日宣布針對「全面凍結援外支出90天」的政策擴大豁免範圍，並強調在審查期間，美國將繼續向諸如庇護所和藥品等人道主義計畫提供資金。

以色列 哈瑪斯

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