終於能回家！逾30萬巴勒斯坦人返加薩北部 民眾感動：還以為再也回不來

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中央社／ 加薩市27日綜合外電報導
哈瑪斯（Hamas）今天表示，在以色列軍方今天上午批准後，已有「超過30萬名流離失所」的巴勒斯坦人返回加薩走廊（Gaza Strip）北部。圖為加薩走廊中部努塞拉特難民營附近，流離失所者踏上返回加薩走廊北部家園的路。（新華社）
哈瑪斯（Hamas）今天表示，在以色列軍方今天上午批准後，已有「超過30萬名流離失所」的巴勒斯坦人返回加薩走廊（Gaza Strip）北部。圖為加薩走廊中部努塞拉特難民營附近，流離失所者踏上返回加薩走廊北部家園的路。（新華社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，在以色列軍方今天上午批准後，已有「超過30萬名流離失所」的巴勒斯坦人返回加薩走廊（Gaza Strip）北部。

法新社報導，哈瑪斯政府新聞辦公室透過簡短聲明指出，大批巴勒斯坦民眾「今天重返加薩走廊北部各地」。

路透社報導，數以萬計的巴勒斯坦人今天沿著主要道路湧入加薩走廊北部，他們在臨時避難所棲身數月後，對終於能重返家園感到欣喜，另一方面又擔心住家已在戰爭中被炸成廢墟，內心五味雜陳。

大批巴勒斯坦人沿著加薩走廊地中海沿岸道路，徒步向北行進，有些人懷抱嬰兒，有些人肩上扛著大包袱。

一位巴勒斯坦母親阿里（Umm Mohammed Ali）說：「我像是重生了一樣，我們再次取得勝利。」她是長達數英里人龍中的一員，沿著沿海公路緩慢前行。

目擊者提到，加薩走廊中部第一個關卡於當地時間上午7時開放後，首批居民在清晨抵達加薩市（Gaza City）。另一個關卡在大約3小時後開放，允許車輛進入。

受僱於哈瑪斯的官員身穿紅色背心，指引民眾沿路行進。穿著暖和外套、背著背包的孩童們手牽手走著，男人推著坐輪椅的老人家，許多家庭合影留念。

現年50歲的公務員歐薩姆（Osam）是5個孩子的父親，他抵達加薩市時表示：「我的心臟在跳動。我還以為我再也回不來了。」

他還說：「無論停火能否成功，我們都不會再離開加薩市和（加薩走廊）北部，就算以色列出動戰車攻擊我們每一個人。我們不想再被迫離開家園。」

歷經超過15個月的戰爭後，流離失所的民眾聽說關卡將開放時，避難所和帳篷營地響起陣陣歡呼。

育有5個孩子的母親蓋達（Ghada）說：「我沒睡，我已經收拾好所有東西，準備迎著第一道曙光出發。」

她透過通訊應用程式（App）告訴路透社：「我們總算能回家了，現在我可以說戰爭已經結束了，我希望局勢能保持平靜。」

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 戰爭

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