川普提清空加薩 埃及約旦拒配合

在數以萬計加薩難民在以哈停火後返回家園之際，美國總統川普提出「清空」加薩走廊計畫，要埃及與約旦接收巴勒斯坦難民，但遭兩國拒絕，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」及其支持者也發聲譴責。

哈瑪斯與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放關卡，數以萬計巴勒斯坦民眾廿七日開始重返位於加薩走廊北部的家園。目擊者說，加薩走廊中部第一道關卡在廿七日上午七時開放。

流離失所的加薩居民荷塞拉對法新社說：「回家的感覺太棒了，回到你的親朋好友身邊，還有檢查你的房子，如果它還是房子的話。」

在加薩難民返家之際，川普廿五日表示，希望埃及和約旦從加薩接收更多巴勒斯坦難民，同時拋出「清空」計畫，企盼實現中東和平。

川普說，他已與約旦國王通電話，「我希望他接收巴人，我希望埃及接收他們」。

川普表示，「我們談的是二百卅萬人，這樣就可以搞定整件事。」美聯社報導，川普形容加薩歷經以哈十五個月戰火摧殘，「形同爆炸現場」，建議巴勒斯坦人暫時或長久遷離加薩。

川普表示，他願與阿拉伯國家交涉，讓巴人「在不同地點興建房屋和平生活」。

哈瑪斯與支持巴勒斯坦當局的國家譴責川普的想法，約旦外交部長沙法迪表示，約旦拒絕接收巴人的決定「堅定且不會改變」。

埃及也拒絕讓巴勒斯坦人強迫流離失所。埃及外交部表示，埃及「繼續支持巴勒斯坦人民留在其土地上的堅定立場」。

以哈停火協議經由埃及和卡達調解，並獲得美國支持；根據協議，以色列將允許加薩北部流離失所的巴人返家。以哈休兵仍存在未決風險。川普的中東特使威特科夫訂廿九日前往以色列，監督加薩停火。