聽新聞
0:00 / 0:00

川普提清空加薩 埃及約旦拒配合

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
以色列和哈瑪斯停火，數以萬計因戰亂逃到南加薩的巴勒斯坦人廿七日徒步返回北加薩故鄉。（路透）
以色列和哈瑪斯停火，數以萬計因戰亂逃到南加薩的巴勒斯坦人廿七日徒步返回北加薩故鄉。（路透）

在數以萬計加薩難民在以哈停火後返回家園之際，美國總統川普提出「清空」加薩走廊計畫，要埃及與約旦接收巴勒斯坦難民，但遭兩國拒絕，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」及其支持者也發聲譴責。

哈瑪斯與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放關卡，數以萬計巴勒斯坦民眾廿七日開始重返位於加薩走廊北部的家園。目擊者說，加薩走廊中部第一道關卡在廿七日上午七時開放。

流離失所的加薩居民荷塞拉對法新社說：「回家的感覺太棒了，回到你的親朋好友身邊，還有檢查你的房子，如果它還是房子的話。」

在加薩難民返家之際，川普廿五日表示，希望埃及和約旦從加薩接收更多巴勒斯坦難民，同時拋出「清空」計畫，企盼實現中東和平。

川普說，他已與約旦國王通電話，「我希望他接收巴人，我希望埃及接收他們」。

川普表示，「我們談的是二百卅萬人，這樣就可以搞定整件事。」美聯社報導，川普形容加薩歷經以哈十五個月戰火摧殘，「形同爆炸現場」，建議巴勒斯坦人暫時或長久遷離加薩。

川普表示，他願與阿拉伯國家交涉，讓巴人「在不同地點興建房屋和平生活」。

哈瑪斯與支持巴勒斯坦當局的國家譴責川普的想法，約旦外交部長沙法迪表示，約旦拒絕接收巴人的決定「堅定且不會改變」。

埃及也拒絕讓巴勒斯坦人強迫流離失所。埃及外交部表示，埃及「繼續支持巴勒斯坦人民留在其土地上的堅定立場」。

以哈停火協議經由埃及和卡達調解，並獲得美國支持；根據協議，以色列將允許加薩北部流離失所的巴人返家。以哈休兵仍存在未決風險。川普的中東特使威特科夫訂廿九日前往以色列，監督加薩停火。

以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

以媒：川普提「清空」加薩計畫 有助護內唐亞胡政府

【專家之眼】解析川普2.0的目標，談判話術與滿足點

上任第二周改拉攏、威逼參眾議員 考驗川普對國會影響力

川普上任後再有新政！加州大火掀防災改革 金融業認為衝擊在長期影響

相關新聞

川普提清空加薩 埃及約旦拒配合

在數以萬計加薩難民在以哈停火後返回家園之際，美國總統川普提出「清空」加薩走廊計畫，要埃及與約旦接收巴勒斯坦難民，但遭兩國...

以媒：川普提「清空」加薩計畫 有助護內唐亞胡政府

美國總統川普25日提出「清空」加薩走廊計畫，提議約旦、埃及等阿拉伯國家收容加薩的巴勒斯坦難民。以色列時報27日引述以國安...

以哈達成協議！數萬巴勒斯坦居民返加薩北部 「回家太棒了」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放封鎖道路，數以萬計巴勒斯坦民眾今天開始...

以哈戰1年多來首次！以色列放行巴勒斯坦人返回北加薩

美聯社報導，以色列於當地時間27日開始放行巴勒斯坦人返回加薩北部，這是雙方達成停火協議來首次。

1民未獲釋 以拒重開加薩走廊 數十萬巴人苦等返家

4名以色列人質和約200名巴勒斯坦囚犯獲釋之後，目的在結束加薩戰爭的脆弱停火協議26日進入第2周；以色列指摘哈瑪斯未如約...

以色列未在期限前撤軍 白宮：以黎協議延至2/18

白宮今天表示，由於以色列錯過先前訂定的最後撤軍期限，黎巴嫩和以色列之間的協議將延長至2月18日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。