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以媒：川普提「清空」加薩計畫 有助護內唐亞胡政府

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
2017年5月23日，美國總統川普在耶路撒冷與以色列總理內唐亞胡握手。美聯社
2017年5月23日，美國總統川普在耶路撒冷與以色列總理內唐亞胡握手。美聯社

美國總統川普25日提出「清空」加薩走廊計畫，提議約旦、埃及等阿拉伯國家收容加薩的巴勒斯坦難民。以色列時報27日引述以國安全內閣一名閣員說，川普的說法很可能是與以國總理內唐亞胡協調而成，部分意在避免內唐亞胡政府垮台。

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火和人質交換協議，反對協議的以色列財長、極右派「宗教錫安主義黨」領袖史莫特里奇曾威脅退出內唐亞胡的聯合政府。

前述未具名的以國閣員說，川普推動將大量加薩人遷出加薩，可能讓史莫特里奇不再揚言退出政府，進而讓以哈停火和人質協議得以完成，甚至可能讓請辭國安部長的班吉維爾及他領導的極右派「猶太力量黨」回到執政聯盟。

該閣員說，聽到川普計畫的人都理解這是經協調的說法；川普將和埃及總統塞西討論此事，內唐亞胡也會在兩到三周內到華府會晤川普，這將正值以哈人質協議第二和第三階段談判的中期。該閣員還稱，若各方都同意（加薩人）遷徙，加薩將無必要重燃戰火，也不會有人對目前協議的第二階段有意見。

史莫特里奇已說，內唐亞胡向他保證，對哈瑪斯的戰爭將在目前第一階段6周停火後重啟，否則宗教錫安主義黨將退出政府。

以色列 哈瑪斯

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