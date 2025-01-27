以哈達成協議！數萬巴勒斯坦居民返加薩北部 「回家太棒了」
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放封鎖道路，數以萬計巴勒斯坦民眾今天開始重返位於加薩走廊北部的家園。
路透社報導，電視畫面顯示大批群眾正在移動，而目擊者指稱，加薩走廊（Gaza Strip）中部第一道關卡在當地時間上午7時開放後，首批居民於清晨抵達加薩市（Gaza City）。另一道關卡預計於上午9時開放。
關卡即將開放的消息傳出後，數以千計流離失所的家庭在避難所和帳篷營地發出歡呼。
有5個孩子的母親蓋達（Ghada）說：「我徹夜沒睡，我已收拾好所有東西，準備天一亮就出發。」
她透過通訊軟體告訴路透社：「至少我們要回家了，現在我可以說戰爭已經結束，我希望局勢會保持平靜。」
法新社報導，以色列和哈瑪斯表示雙方已達成協議，將再釋放6名以國人質。這項突破讓脆弱的加薩停火協議得以維持，同時也為後續交換更多人質與囚犯鋪平道路。
以色列先前指控，哈瑪斯未釋放女性平民人質，違反停火協議，並因此禁止大批巴勒斯坦民眾返回位於加薩走廊北部的家園。
哈瑪斯內政部一名官員告訴法新社，許多巴勒斯坦人今天上午已開始向加薩走廊北部移動。
流離失所的加薩走廊居民荷塞拉（Ibrahim AbuHassera）也跟法新社說：「回家的感覺太棒了，回到你的親朋好友身邊，還有檢查你的房子－如果它還是房子的話。」
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