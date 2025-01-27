以哈戰1年多來首次！以色列放行巴勒斯坦人返回北加薩

美聯社報導，以色列於當地時間27日開始放行巴勒斯坦人返回加薩北部，這是雙方達成停火協議來首次。

成千上萬巴勒斯坦人歷經多日等待，總算獲准返回北加薩。美聯社記者見證當日上午7時，民眾踏上中部的扎里姆走廊（Netzarim Corridor）北返；車輛則從當日上午9時起開放向北行駛。

從哈瑪斯最初延遲提交人質名單，到日前更改人質獲釋順序，再到以色列延遲開放過境點時程兩天，所幸在卡達斡旋下，雙方再度守住協議，不過這也凸顯以哈停火協議時刻受到考驗。

紐約時報報導，哈瑪斯同意在31日前釋放包含雅胡德（Arbel Yehud）在內共3名人質，並在2月1日另外釋放3名人質；作為交換，以色列則開放過境點，讓巴勒斯坦人北返。

雅胡德是以軍判斷有可能為最後一名生還的女人質，原本應該在19日至25日期間先行獲釋，不過哈瑪斯後來違反協議，先釋放被俘的4名女兵。