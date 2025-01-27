以哈戰1年多來首次！以色列放行巴勒斯坦人返回北加薩
美聯社報導，以色列於當地時間27日開始放行巴勒斯坦人返回加薩北部，這是雙方達成停火協議來首次。
成千上萬巴勒斯坦人歷經多日等待，總算獲准返回北加薩。美聯社記者見證當日上午7時，民眾踏上中部的扎里姆走廊（Netzarim Corridor）北返；車輛則從當日上午9時起開放向北行駛。
從哈瑪斯最初延遲提交人質名單，到日前更改人質獲釋順序，再到以色列延遲開放過境點時程兩天，所幸在卡達斡旋下，雙方再度守住協議，不過這也凸顯以哈停火協議時刻受到考驗。
紐約時報報導，哈瑪斯同意在31日前釋放包含雅胡德（Arbel Yehud）在內共3名人質，並在2月1日另外釋放3名人質；作為交換，以色列則開放過境點，讓巴勒斯坦人北返。
雅胡德是以軍判斷有可能為最後一名生還的女人質，原本應該在19日至25日期間先行獲釋，不過哈瑪斯後來違反協議，先釋放被俘的4名女兵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言