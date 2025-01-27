川普政府斡旋建功？白宮單方面宣布：以色列真主黨延長停火至2/18

美國白宮26日表示，以色列和黎巴嫩真主黨的停火協議將延長至2月18日，寬限以色列軍隊3周半的時間從黎巴嫩南部撤軍；不過，以色列、黎巴嫩和真主黨均未回覆置評。

政治新聞網Axios報導，依照停火協議，以色列須在60天內從黎巴嫩南部撤軍，即當地時間1月26日。不過，以色列總理辦公室24日拒絕撤軍，遭真主黨警告違反協議則視停火無效。

Axios描述，川普政府經過96小時不斷與黎巴嫩和以色列斡旋，在當地時間26日跨27日午夜前幾分鐘宣布延長停火。

然而，紐約時報指出，白宮最新聲明並未獲得三方回覆。

此外，以軍26日以「不明人士」靠近軍事據點為由，朝黎巴嫩人開火，造成至少22人死亡、數十人受傷，導致黎南局勢升溫，凸顯以色列和真主黨的停火協議受到考驗。