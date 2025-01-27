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川普提出清空加薩 埃及：拒絕巴勒斯坦人強迫流離

中央社／ 開羅26日綜合外電報導

美國總統川普提出「清空」加薩走廊，由埃及和約旦接收巴勒斯坦人。埃及今天拒絕讓巴勒斯坦人強迫流離失所。

法新社報導，埃及外交部在聲明中表示，開羅「繼續支持巴勒斯坦人民留在其土地上的堅定立場」，強調「對那些不可剝奪權利所作侵犯予以拒絕」。

川普表示，加薩走廊（Gaza Strip）經15個月戰爭已經變成「崩壞之地」，希望埃及和約旦接收來自加薩走廊的巴勒斯坦人，以實現中東和平。

自從2023年10月以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）開戰以來，埃及和約旦都針對巴勒斯坦人被迫從加薩前往埃及，或從約旦河西岸（West Bank）前往約旦提出警告。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）一再示警，強調被迫遷移的目的在於「根除巴勒斯坦建國志業」，並曾以威脅埃及國家安全的「紅線」來形容這樣的可能性。

埃及外交部今天並且敦促貫徹「兩國方案」。

以色列 哈瑪斯

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