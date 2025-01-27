川普建議將加沙居民遷往約旦和埃及 哈馬斯：不接受

美國總統川普提出將巴勒斯坦人從加沙地帶遷往約旦和埃及的建議，遭到了哈馬斯的強烈批評。哈馬斯政治和國際關係局負責人巴森‧納伊姆（Basem Naim）周日（26日）對路透社表示：「我們不會接受這樣的提議和解決方案，即使它們打著重建的幌子，表現出良好的意願。」

目前，加沙地帶由激進伊斯蘭組織哈馬斯控制。在與以色列的戰爭中加沙大片地區被摧毀，戰爭前人口約為230萬。

此前，川普在空軍一號上對媒體表示，他曾與約旦國王阿卜杜拉二世討進行通話。「我對他說，我希望他能接納更多（巴勒斯坦）人，因為我看到現在整個加沙地帶一片混亂，真的亂成了一團。」川普說。他還表示，希望向埃及提出類似建議，「我希望埃及接納一些人。」他補充說。

川普他計劃於周日與埃及總統塞西討論此事。

川普還稱，加沙地帶幾乎變成一片廢墟，「幾乎所有東西都被摧毀，人們正在那裡死去。」他認為，與阿拉伯國家合作，在其他地方建造住房，讓這些人「可以嘗試過上和平平靜的生活」，可能是更好的解決方案。目前，約旦和埃及尚未對此發表官方評論。

最新的一次以巴衝突於2023年10月7日爆發，當時哈馬斯武裝人員襲擊了以色列。據以色列方面稱，此次襲擊導致約1200人死亡，並有約250人被劫為人質。隨後，以色列對加沙展開軍事打擊，根據加沙衛生部門的統計，已導致超過47,000人死亡。

一周前，雙方達成停火協議，協議促成了哈馬斯釋放部分以色列人質，以換取以色列釋放被關押的巴勒斯坦囚犯。

（路透社）

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