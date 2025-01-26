對試圖返回黎南家園居民開火 黎巴嫩指以色列襲擊釀2死32傷
黎巴嫩衛生部官員表示，以色列軍隊今天對試圖返回黎南家園的居民開火，造成2人死亡、32人受傷。以黎停火協議已於去年11月27日生效，根據協議，以色列今天上午前須撤軍。
事發當下，這些居民正試圖重返家園。黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）稍早報導說：「敵軍（以軍）對克法基拉（Kfar Kila）居民開火，導致5名越過敵軍所設屏障和檢查站的居民受傷。」
以色列24日表示，有意在停火協議規定的26日撤軍期限過後，持續駐軍黎巴嫩，但並未說明以軍將駐留多久。
根據以黎停火協議，以色列部隊應於60天內撤出黎巴嫩南部，而黎巴嫩真主黨（Hezbollah）則須同時撤出該地區的戰士和拆除所有軍事設施，並由黎巴嫩軍隊進駐。該協議所訂的期限已於今天上午屆滿。
美國支持的黎巴嫩軍隊昨天指控以色列拖延撤軍。黎巴嫩軍方在聲明中表示：「由於以色列敵方撤軍行動拖延，導致多個階段延誤。待以色列撤軍，就準備繼續部署。」
以色列則回應說，黎巴嫩政府尚未完全執行停火協議。
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