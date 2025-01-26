快訊

尹錫悅遭起訴！檢方以內亂罪提公訴 創南韓現任總統首例

首波寒流報到...11縣市低溫特報 雙北等9地低溫恐跌破10度

影／楊梅休息站火燒車4死慘劇...警民第一時間衝現場 持滅火器、剪安全帶救人

對試圖返回黎南家園居民開火 黎巴嫩指以色列襲擊釀2死32傷

中央社／ 貝魯特26日綜合外電報導
黎巴嫩衛生部官員表示，以色列軍隊今天對試圖返回黎南家園的居民開火，造成2人死亡、32人受傷。圖為1月26日，以色列士兵在Kfar Kila（上）設置路障。法新社
黎巴嫩衛生部官員表示，以色列軍隊今天對試圖返回黎南家園的居民開火，造成2人死亡、32人受傷。圖為1月26日，以色列士兵在Kfar Kila（上）設置路障。法新社

黎巴嫩衛生部官員表示，以色列軍隊今天對試圖返回黎南家園的居民開火，造成2人死亡、32人受傷。以黎停火協議已於去年11月27日生效，根據協議，以色列今天上午前須撤軍。

事發當下，這些居民正試圖重返家園。黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）稍早報導說：「敵軍（以軍）對克法基拉（Kfar Kila）居民開火，導致5名越過敵軍所設屏障和檢查站的居民受傷。」

以色列24日表示，有意在停火協議規定的26日撤軍期限過後，持續駐軍黎巴嫩，但並未說明以軍將駐留多久。

根據以黎停火協議，以色列部隊應於60天內撤出黎巴嫩南部，而黎巴嫩真主黨（Hezbollah）則須同時撤出該地區的戰士和拆除所有軍事設施，並由黎巴嫩軍隊進駐。該協議所訂的期限已於今天上午屆滿。

美國支持的黎巴嫩軍隊昨天指控以色列拖延撤軍。黎巴嫩軍方在聲明中表示：「由於以色列敵方撤軍行動拖延，導致多個階段延誤。待以色列撤軍，就準備繼續部署。」

以色列則回應說，黎巴嫩政府尚未完全執行停火協議。

以色列 哈瑪斯 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

停火將生效 黎巴嫩指責以色列拖延撤軍

中東停火添變數？川普解禁2000磅炸彈 1800枚幾日內送往以色列

哈馬斯釋放4名以色列人質 以交換200名巴勒斯坦囚犯

影／以哈停火後第二批人質！4以軍女兵微笑揮手獲釋 返家擁抱親人

相關新聞

宣稱「清空」加薩！川普嘆當地如拆遷現場 籲埃及、約旦收巴勒斯坦人

美國總統川普（Donald Trump）今天提出一項計畫，宣稱要「清空」加薩走廊（Gaza Strip），還說他希望埃及...

川普暗示清空加薩！要求約旦埃及安置150萬巴勒斯坦人 期限未定

美國總統川普25日要求約旦、埃及和其他阿拉伯國家，增加安置約150萬來自加薩的巴勒斯坦難民，而且言語間透露可能「徹底清空...

對試圖返回黎南家園居民開火 黎巴嫩指以色列襲擊釀2死32傷

黎巴嫩衛生部官員表示，以色列軍隊今天對試圖返回黎南家園的居民開火，造成2人死亡、32人受傷。以黎停火協議已於去年11月2...

青年運動拘7援助人員 聯合國暫停葉門人道活動

美國總統川普22日簽署行政命令，把葉門叛軍「青年運動」（Houthi）重新列入外國恐怖組織名單，聯合國秘書長24日表示，...

停火將生效 黎巴嫩指責以色列拖延撤軍

黎巴嫩今天指責以色列「拖延」撤軍，並表示已準備好在黎南部署軍隊。以黎停火協議已於去年11月27日生效，根據協議，以色列必...

中東停火添變數？川普解禁2000磅炸彈 1800枚幾日內送往以色列

路透引述白宮消息人士報導，美國總統川普解除一項對以色列提供1800枚2000磅炸彈的禁運令。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。