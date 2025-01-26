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宣稱「清空」加薩！川普嘆當地如拆遷現場 籲埃及、約旦收巴勒斯坦人

中央社／ 邁阿密25日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）今天提出一項計畫，宣稱要「清空」加薩走廊（Gaza Strip），還說他希望埃及和約旦接收來自加薩走廊的巴勒斯坦人，以實現中東和平。路透
美國總統川普（Donald Trump）今天提出一項計畫，宣稱要「清空」加薩走廊（Gaza Strip），還說他希望埃及和約旦接收來自加薩走廊的巴勒斯坦人，以實現中東和平。路透

美國總統川普（Donald Trump）今天提出一項計畫，宣稱要「清空」加薩走廊（Gaza Strip），還說他希望埃及約旦接收來自加薩走廊的巴勒斯坦人，以實現中東和平。

法新社報導，川普形容加薩走廊就像以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰爭後的「拆遷現場」，還說他已跟約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）討論此事，並計劃明天與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）對談。

川普在總統座機空軍一號（Air Force One）向記者表示：「我希望埃及和約旦能接收一些人。大家說的可能是150萬人，我們就把整個地方徹底清空。你知道，那裡數個世紀來發生過許多衝突。我不知道，但總得做點什麼。」

加薩走廊在以哈戰爭爆發前的人口數約為240萬人，但2023年10月戰爭爆發後，當地絕大多數的民眾被迫多次流離失所。

川普指出，將加薩居民遷走可能是「暫時的，也可能是長期的」。

他還提到：「現在當地簡直就是拆遷現場，幾乎一切都摧毀了，還有人在那裡死去。所以我寧願跟一些阿拉伯國家合作，在別的地方蓋房子，讓他們或許能有機會過上平靜生活。」

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