加薩停火協議進入第2週 能否持續備受質疑

4名以色列人質和約200名巴勒斯坦囚犯獲釋之後，目的在結束加薩戰爭的脆弱停火協議今天進入第2週。

法新社報導，雖然以色列和哈瑪斯（Hamas）昨天根據協議完成了第2次人質囚犯交換，但最後一刻的爭端，讓數十萬流離失所的巴勒斯坦人無法如期返回飽受戰火蹂躪的加薩走廊北部。

以色列宣布，將封鎖巴勒斯坦人前往北部的通道，直到總理辦公室聲稱「本應在週六（25日）獲釋」的一名平民婦女獲釋。

哈瑪斯消息人士告訴法新社，這名名叫耶胡德（Arbel Yehud）的婦女將「在下週六第3次交換時獲釋」。

這場爭端，凸顯人們對1月19日生效的3階段停火協議後續階段的擔憂。

該協議的第2階段是就永久結束戰爭進行談判，但分析家警告，由於協議分多階段進行，加上以色列和哈瑪斯之間互信度極低，協議有破裂風險。

在第1個6週階段，應釋放33名人質，以換取被關押在以色列監獄的約1900名巴勒斯坦人。

根據協議迄今已有7名人質和289名巴勒斯坦人獲釋，以色列並釋放了一名約旦囚犯。