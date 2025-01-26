停火將生效 黎巴嫩指責以色列拖延撤軍

黎巴嫩今天指責以色列「拖延」撤軍，並表示已準備好在黎南部署軍隊。以黎停火協議已於去年11月27日生效，根據協議，以色列必須在明天之前撤離。

法新社報導，根據去年11月27日生效的以色列和真主黨（Hezbollah）停火條款，黎巴嫩軍隊將與聯合國維和人員一起部署在南部，而以軍則須在26日截止的60天期限內撤軍。

真主黨將撤離黎南陣地，朝位於以色列邊境以北約30公里處的利塔尼河（Litani River）以北移動，並拆除南部所有剩餘的軍事基礎設施。

黎巴嫩軍方在聲明中表示：「由於以色列敵方撤軍行動拖延，導致多個階段延誤。等以色列撤軍，就準備繼續部署。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室昨天表示，撤軍將在明天的最後期限之後持續進行。

辦公室聲明表示：「撤軍進程的條件是黎軍部署黎南，並全面有效地執行協議，同時真主黨撤到利塔尼河以外地區。」

「由於黎巴嫩尚未完全執行停火協議，逐步撤軍進程將在與美國的充分協調下繼續進行。」