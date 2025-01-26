快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

停火將生效 黎巴嫩指責以色列拖延撤軍

中央社／ 貝魯特25日綜合外電報導
黎巴嫩今天指責以色列「拖延」撤軍，並表示已準備好在黎南部署軍隊。路透
黎巴嫩今天指責以色列「拖延」撤軍，並表示已準備好在黎南部署軍隊。路透

黎巴嫩今天指責以色列「拖延」撤軍，並表示已準備好在黎南部署軍隊。以黎停火協議已於去年11月27日生效，根據協議，以色列必須在明天之前撤離。

法新社報導，根據去年11月27日生效的以色列和真主黨（Hezbollah）停火條款，黎巴嫩軍隊將與聯合國維和人員一起部署在南部，而以軍則須在26日截止的60天期限內撤軍。

真主黨將撤離黎南陣地，朝位於以色列邊境以北約30公里處的利塔尼河（Litani River）以北移動，並拆除南部所有剩餘的軍事基礎設施。

黎巴嫩軍方在聲明中表示：「由於以色列敵方撤軍行動拖延，導致多個階段延誤。等以色列撤軍，就準備繼續部署。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室昨天表示，撤軍將在明天的最後期限之後持續進行。

辦公室聲明表示：「撤軍進程的條件是黎軍部署黎南，並全面有效地執行協議，同時真主黨撤到利塔尼河以外地區。」

「由於黎巴嫩尚未完全執行停火協議，逐步撤軍進程將在與美國的充分協調下繼續進行。」

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 黎巴嫩

延伸閱讀

哈馬斯釋放4名以色列人質 以交換200名巴勒斯坦囚犯

影／以哈停火後第二批人質！4以軍女兵微笑揮手獲釋 返家擁抱親人

以色列與真主黨停火陷入危機！內唐亞胡：不會遵守26日的撤軍期限

以色列打擊焦點轉向約旦河西岸 對哲寧連續第2天行動

相關新聞

中東停火添變數？川普解禁2000磅炸彈 1800枚幾日內送往以色列

路透引述白宮消息人士報導，美國總統川普解除一項對以色列提供1800枚2000磅炸彈的禁運令。

停火將生效 黎巴嫩指責以色列拖延撤軍

黎巴嫩今天指責以色列「拖延」撤軍，並表示已準備好在黎南部署軍隊。以黎停火協議已於去年11月27日生效，根據協議，以色列必...

哈馬斯釋放4名以色列人質 以交換200名巴勒斯坦囚犯

（德國之聲中文網）哈馬斯武裝分子於周六（1月25日）釋放了4名被扣押15個月的以色列女兵。根據協議，這次行動將以色列釋放200名巴勒斯坦囚犯或被拘押者作為條件。 哈馬斯已將這4名以色列人質交給國

影／以哈停火後第二批人質！4以軍女兵微笑揮手獲釋 返家擁抱親人

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯根據第一階段的加薩走廊停火協議，於25日交換第二批以方人質與巴方囚犯。哈瑪斯稍早釋放了4名...

以色列釋放200名巴勒斯坦囚犯 傳囚車已駛離監獄

在4名以色列女性人質獲釋後，以色列今天依加薩走廊停火協議釋放200名巴勒斯坦囚犯作為交換。法新社記者回報，載著囚犯的巴士...

以哈戰爭歷經15個月 美情資曝：哈瑪斯曾招募1萬至1.5萬成員

兩名知悉美國情資的國會消息人士表示，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」自與以色列開戰以來已招募1萬至1.5萬名成員，顯示這個獲伊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。