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聯合國工作人員頻遭拘留 美譴責青年運動

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國國務院今天譴責葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）在該地區持續發動攻擊，拘留更多聯合國（UN）工作人員。

法新社報導，國務院在聲明中呼籲釋放所有被拘留者，包括23日遭拘留的7名聯合國工作人員，並譴責這個叛軍組織的「恐怖活動」。

美國國務院表示：「青年運動的最新拘留行動，表明這個恐怖組織聲稱尋求緩和局勢的說法不實，對他們聲稱代表葉門人民利益的立場也顯得相當諷刺。」

國務院還強調總統川普本週簽署的一項行政命令，將青年運動重新列入美國的外國恐怖組織名單。

獲伊朗撐腰的青年運動已拘留數十名聯合國和其他人道組織人員，多數從去年中開始拘留。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促「立即無條件」釋放所有被拘押在葉門的援助人員。葉門經歷10年戰爭，正深陷人道災難。

自加薩戰爭爆發以來，青年運動一直攻擊紅海商船，並向以色列開火，聲稱此舉是為聲援巴勒斯坦人，引發美國、以色列和英國軍隊的報復性打擊。

以色列 哈瑪斯

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