中東停火添變數？川普解禁2000磅炸彈 1800枚幾日內送往以色列
路透引述白宮消息人士報導，美國總統川普解除一項對以色列提供1800枚2000磅炸彈的禁運令。
拜登政府去年5月因以色列占領拉法，憂心提供以色列2000磅炸彈，恐怕造成加薩人口密集區更嚴重傷亡，因而擱置這項運送計畫。
政治新聞網Axios報導，一名以色列官員最新證實，五角大廈已經在24日通報解除禁令，1800枚MK-84炸彈將在未來幾天內運往以色列。
川普25日也在自家社群發文表示：「許多以色列訂購並已付款的物資，拜登遲遲未送出，現在已經在運送途中！」
以色列繼去年11月底與黎巴嫩真主黨達成停火後，又在今年1月與哈瑪斯談成三階段撤軍、交換人質協議。目前與敵對勢力處於停火狀態。不過，以色列總理內唐亞胡日前才表示不會遵守26日撤出黎巴嫩南部的約定，恐怕讓以色列和真主黨的停火陷入危機。
路透指出，此舉大致不出各方所料。川普和拜登一直是以色列的堅定支持者，即使以色列引爆加薩嚴重人道危機而遭到嚴詞譴責，華府依舊表達力挺。
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