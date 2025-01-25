影／以哈停火後第二批人質！4以軍女兵微笑揮手獲釋 返家擁抱親人

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯根據第一階段的加薩走廊停火協議，於25日交換第二批以方人質與巴方囚犯。哈瑪斯稍早釋放了4名以軍女兵，以方隨後證實200名巴勒斯坦囚犯獲釋。

天空新聞報導，以方人質為20歲的阿里耶夫（Karina Ariev）、吉爾博亞（Daniela Gilboa）與利維（Naama Levy），以及19歲的阿爾巴格（Liri Albag），被俘時都在以色列國防軍（IDF）服役。在荷槍實彈的哈瑪斯戰鬥員簇擁下，4名人質一邊揮手、一邊微笑，先被帶到加薩市的一個講台上，接著搭上了紅十字會的車輛，前往邊境後移交以軍。

以軍在聲明中表示，「4名返回的人質目前正在以軍特種部隊與以色列國家安全總局（ISA，辛貝特）部隊的陪同下，返回以色列領土，她們將接受初步的醫療評估。在返回的人質回到以色列國的家園時，以色列國防軍的指揮官和士兵祝賀與擁抱她們」。

根據BBC與法新社的報導，4名人質與雙親隨後一起乘坐軍用直升機飛往台拉維夫附近的醫院，現場有數百人站在直升機的停機坪附近，揮舞著以色列國旗與舉起標語。以軍聲明指出，「她們將在醫院與其他家人團聚並接受治療」，同時發布了一些人質與家人擁抱的照片與影像。

This is the moment 🫶



Welcome home Liri, Daniella, Karina and Naama. 🇮🇱 pic.twitter.com/1DAbWX9Ix4 — Israel Defense Forces (@IDF) 2025年1月25日

A hug 477 days in the making. pic.twitter.com/GVfiT8iWus — Israel Defense Forces (@IDF) 2025年1月25日

根據稍早新聞，以色列總理內唐亞胡的辧公室曾對哈瑪斯第二批釋放的4名人質全是以軍女兵，卻沒有包括平民表示了不滿，但內唐亞胡與安全部門官員商討後，仍然決定接受，並將按協議釋放200名巴勒斯坦囚犯。報導指出，雖然以色列認為，停火協議要求哈瑪斯優先釋放仍受困加薩的被俘女性平民，但與會者相信，違規行為並沒有嚴重到足以毀掉整個協議的程度。

根據CNN報導，以色列監獄管理局幾個小時後證實，作為停火和人質釋放協議的一部分，已經從拘留設施釋放200名巴勒斯坦囚犯。但天空新聞指出，內唐亞胡表示，直到人質耶胡德（Arbel Yehud）獲釋之前，不會允許巴勒斯坦人回到加薩走廊北部。

以色列據報曾要求將耶胡德列入25日釋放的人質名單，但最終並未包含其中。一位哈瑪斯官員向路透表示，耶胡德安然無恙，將於2月1日獲釋；據信她可能由加薩走廊的另一個武裝團體、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）扣押。