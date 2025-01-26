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美凍結現有對外援助 台灣、烏克蘭等恐受影響

哈馬斯釋放4名以色列人質 以交換200名巴勒斯坦囚犯

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）哈馬斯武裝分子於周六（1月25日）釋放了4名被扣押15個月的以色列女兵。根據協議，這次行動將以色列釋放200名巴勒斯坦囚犯或被拘押者作為條件。

哈馬斯已將這4名以色列人質交給國際紅十字會。她們是卡瑞娜·阿裡耶夫（Karina Ariev）、丹妮拉·吉爾博亞（Daniela Gilboa）、娜瑪·萊維（Naama Levy）和利莉·阿爾巴格（Liri Albag）。

她們是以色列軍隊的觀察兵，於2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列南部時在那哈爾奧茲基地遭到綁架。

這是雙方停火協議生效以來的第二次人員交換行動。按照停火協議對第一階段的規定，哈馬斯必須在六周停火期間，釋放扣押的97名人質中的33人，作為交換，1904名被以色列關押的巴勒斯坦人重獲自由。

此外，埃及與加沙之間的拉法口岸將重新開放，恢復對巴勒斯坦人的人道援助，迅速改善對加沙超過200萬居民的食品供應。

協議還規定，以色列軍隊在此期間撤出加沙地帶。

此次交換行動中，以色列將要釋放的200名巴勒斯坦人中包括120名被判處終身監禁的激進分子，他們因參與致命襲擊而被定罪。第一次交換已於上周日（1月19日）完成，三名以色列人質和90名巴勒斯坦囚犯獲釋。

據加沙衛生部門報告，以色列對哈馬斯的戰爭已造成超過47000名巴勒斯坦人死亡。該數字沒有區分戰鬥人員和平民。這場戰爭源於哈馬斯在2023年10月7日對以色列發動的恐怖襲擊，該襲擊造成約1200人死亡，250多人被扣為人質。

以色列國防軍確認4名人質已經交回

以色列國防軍（IDF）在社交平台X發帖稱，4名被哈馬斯釋放的人質現已由以色列軍隊接收。

此前，這4名女性人質已被移交給紅十字會。

以色列國防軍在聲明中表示，人質回到以色列後將接受初步的醫療評估。

據加沙衛生部門報告，以色列對哈馬斯的戰爭已造成超過47000名巴勒斯坦人死亡。該數字沒有區分戰鬥人員和平民。這場戰爭源於哈馬斯在2023年10月7日對以色列發動的恐怖襲擊，該襲擊造成約1200人死亡，250多人被扣為人質。

內塔尼亞胡：在人質耶胡德獲釋之前，不會讓巴勒斯坦人返回加沙

以色列總理內塔尼亞胡的辦公室表示，在人質阿爾貝爾·耶胡德（Arbel Yehud）獲釋之前，以色列不會允許巴勒斯坦人返回加沙地帶北部。

內塔尼亞胡辦公室表示，耶胡德按照計劃應於周六獲釋。當日，4名以色列女兵已獲釋並得以交還給以色列。

這四名女性於2023年10月7日，在以色列南部靠近納哈爾奧茲基布茲（Nahal Oz kibbutz）的一個軍事基地被哈馬斯綁架。

耶胡德是一名平民人質。她也是在納哈爾奧茲基布茲遭到綁架。綁架她的是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，而非哈馬斯。

也門胡塞武裝釋放153名被拘押者

據國際紅十字會消息，也門胡塞武裝單方面釋放了153名被拘押者。

一天前，該組織表示願意釋放被拘押者。國際紅十字會對此表示歡迎，稱此舉是結束也門內戰、恢復談判的積極步驟。這場內戰始於2014年。

本周早些時候，胡塞武裝宣布，在加沙停火協議生效期間，將減少其在紅海對國際航運的襲擊。

據當地電視台報道，胡塞武裝已將去年11月劫持的巴哈馬籍貨船“銀河領袖號”（Galaxy Leader）的25名船員交給阿曼。

胡塞武裝表示，“釋放銀河領袖號的船員是為了聲援加沙，並支持停火協議。”

聯合國要求也門胡塞武裝釋放其工作人員

聯合國於周五呼籲也門胡塞武裝釋放其拘押的聯合國工作人員。

聯合國周五表示，又有聯合國工作人員遭到胡塞武裝拘押，此前已有13名工作人員於去年6月遭到拘押。

聯合國因此暫停派人前往所有胡塞武裝控制的區域。聯合國在該地區的援助工作——為貧困人口提供食物、藥物和其他援助——也因此中斷。

以色列要求UNRW撤出耶路撒冷

以色列已要求聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在下周四之前撤出耶路撒冷。

“UNRWA必須在耶路撒冷停止其所有運作，並於2025年1月30日之前撤出其在該市所有的運營場所”，以色列駐聯合國大使丹尼·達農（Danny Danon）在一封致聯合國秘書長古特雷斯的信中表示。

此聲明是在以色列國會通過一項禁止UNRWA在以色列運作的法律後發出的。

周五晚間，UNRWA總負責人菲利普·拉扎裡尼（Philippe Lazzarini）對此提出警告。他在社交平台X上發帖寫道：“阻止@UNRWA開展運作可能會破壞#加沙#停火，再次辜負那些經歷了難以言喻的苦難的人們的希望。”

UNRWA為加沙地帶、以色列佔領的約旦河西岸、黎巴嫩、約旦和敘利亞的近600萬巴勒斯坦難民提供援助。

美國凍結除以色列和埃及之外所有對外援助

美國特朗普政府於周五凍結了幾乎所有對外援助，僅對以色列和埃及的軍事資助以及緊急糧食援助除外。

法新社得知，美國國務卿盧比奧在發給工作人員的一份內部備忘錄中寫道：“在所有新的撥款或現有撥款的延期得到審查和批准之前，不得為新撥款或現有撥款的延期提供新資金。”

該指令似乎涵蓋了從發展援助到軍事援助的各個方面，甚至可能包括對烏克蘭的支持。

但該備忘錄明確排除了對以色列的軍事支持——美國與以色列之間長期存在重要軍火交易，並在加沙戰爭後進一步擴大——以及對埃及的資助。自埃及1979年與以色列簽署和平條約以來，美國一直對其提供國防資助。

盧比奧解釋稱，凍結援助是為了評估現有的對外援助承諾是否“有效，且與特朗普總統的外交政策一致”。

美國國際開發署（USAID）前官員、現任國際難民組織主席的傑裡米·科寧代克（Jeremy Konyndyk）稱此舉為“瘋狂行為”。

“這會導致死亡”，科寧代克說，“如果按照備忘錄內容執行……會有很多人喪命。這根本就是一種破壞性手段，試圖盡可能摧毀一切。”

（路透社、法新社、美聯社、德新社）

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