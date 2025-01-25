以哈戰爭歷經15個月 美情資曝：哈瑪斯曾招募1萬至1.5萬成員
兩名知悉美國情資的國會消息人士表示，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」自與以色列開戰以來已招募1萬至1.5萬名成員，顯示這個獲伊朗支持的組織可能持續對以色列構成威脅。
路透社報導，消息人士說，情資顯示這段期間身亡的「哈瑪斯」（Hamas）戰士人數也差不多是這個數字。這項美國最新的官方估計不曾被報導過。
以色列和哈瑪斯歷經15個月的戰爭後，本月19日開始停火。以哈戰爭重創加薩走廊（Gaza Strip），導致中東局勢惡化。
美國情報單位在前總統拜登政府執政的最後幾週接連更新情報，包括上述情資。聽取簡報的消息人士表示，雖然哈瑪斯成功招募新成員，但許多人都很年輕且未經訓練，因此被分配在簡單的維安計畫。
美國國家情報總監辦公室（ODNI）不願置評。
本月14日，時任國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國認為哈瑪斯招募的戰士幾乎與在加薩折損的戰士一樣多，並警告這很可能會導致「持續叛亂和永久戰爭」。
他未提供更多有關評估的細節，但以色列數據顯示，加薩的武裝分子死亡總數約為2萬人。
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