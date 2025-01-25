交換2百名巴勒斯坦囚犯！哈瑪斯再釋4以色列女兵 以國不滿控「違反協議」

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯根據加薩第一階段停火協議，將在25日交換第二批以色列人質及巴勒斯坦囚犯。以色列總理內唐亞胡辧公室稍早曾表示，不滿哈瑪斯第二批釋放的4名人質全是以色列女兵，未包括平民，其後又指，內唐亞胡與安全部門官員商討後，決定接受名單，並會按協議規定釋放200名巴勒斯坦囚犯。

衛報引述以色列媒體報導，以色列認為哈瑪斯公布的4名女人質名單違反停火協議，該協議要求哈瑪斯優先釋放仍受困加薩的被俘女性平民。

內唐亞胡與安全負責人進行磋商後，最終決定繼續執行哈瑪斯提供的名單，儘管存在違規行為。與會者認為，雖然哈瑪斯違反協議，但違規行為還沒有嚴重到足以毀掉整個協議的程度。

路透25日報導，在哈瑪斯釋放4名以色列女兵的同時，以色列亦將釋放200名巴國囚犯，其中包括120名被終身監禁和80名正長期服刑的囚犯。