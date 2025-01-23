專家：埃及經濟因以哈戰爭受重挫 停火後發展樂觀

過去15個月來，埃及經濟深受加薩戰爭影響，蘇伊士運河（SuezCanal）通行費收入受到最嚴重打擊。自以哈停火協議於1月19日生效後，專家一致樂觀看好埃及未來經濟前景，且加薩重建工作將大幅嘉惠埃及建築工程業。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，自15日埃及、卡達和美國發表共同聲明，確認以色列與哈瑪斯同意停火後，埃及股市扭轉先前連續5天跌勢，且埃及政府債券價格在國際交易呈漲勢。

報導指出，埃及受以哈戰爭影響最大者為蘇伊士運河通行費收入，因為葉門叛軍「青年運動」（Houthi）胡塞武裝組織襲擊行經紅海的商船，導致航運公司不得不轉移航線，不再從蘇伊士運河航行。與前一年同期相比，2024年第一季過境通行蘇伊士運河的船隻數量下降51%；通行費收入暴跌61.2%，從24億美元掉至9.31億美元（約新台幣305億元）。

美國IBIS市場研究顧問公司經濟顧問梅特瓦利（AliMetwally）向金字塔報表示，加薩停火將對埃及經濟產生正面影響，主要表現在蘇伊士運河通行費收入和旅遊業上。

梅特瓦利進一步說明，埃及在2024年上半年接待710萬遊客，預計2025年可增長6%。

針對外國直接投資部分，梅特瓦利表示，長期性地緣政治緊張局勢會阻止外國投資者，因此停火可降低地緣政治風險，進而降低風險成本，使埃及資產對投資者更具吸引力。

但梅特瓦利也強調，最後投資交易成功與否，仍將取決於埃及政府是否能有效解決金融透明度和官僚制度等結構性問題。

CI Capital資深經濟學家沙達（Sara Saada）預計，運河收入損失在2025年可恢復50%，最晚到2026年可完全恢復。

由於停火協議第三階段優先考慮重建加薩，這將為當地建築和建材業提供強大發展潛力。據埃及政府消息人士向金字塔報透露，埃及正準備主辦一場加薩重建會議。

埃及建材出口商會（Construction Materials ExportCouncil）會員艾丁（Waleed Gamal Eddin）表示，以色列對加薩地區長達15個月的連續轟炸，已經摧毀該地區近8成的公共建設、住宅、學校和醫院。因此重建工作所需經費預估將耗資400億至800億美元。

艾丁解釋說，埃及與加薩距離近，透過拉法關卡（Rafah Crossing）運送勞動人員和設備更容易且成本更低，而且埃及勞動力相對便宜，又有大量建材足以供應，尤其是水泥、鋼鐵和陶瓷。