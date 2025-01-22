以色列打擊焦點轉向約旦河西岸 對哲寧連續第2天行動

以色列軍方今天對約旦河西岸（West Bank）城市哲寧（Jenin）展開第2天的大規模搜索攻擊行動，根據哲寧省省長和1名法新社記者說法，當地受到槍聲和爆炸震撼。

法新社報導，哲寧和當地難民營被數個巴勒斯坦好戰團體當作大本營為人所知，以色列部隊過去便經常在對那裡的武裝派系發動突襲。巴勒斯坦自治政府的安全全部隊去年12月也在哲寧一帶與好戰分子進行類似對戰。

儘管以色列與巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的停火協議才在本月19日生效，但以色列官員表示，2023年10月以哈戰爭爆發後，以色列遭受到數千起來自約旦河西岸的攻擊，這次突襲是對當地好戰分子更大範圍掃蕩行動的一環。

以色列軍方今天透過聲明表示，他們持續這場代號「鐵牆」（Iron Wall）的行動，並已「消滅超過10名恐怖分子」。以軍還說，他們「從空中打擊了數處恐怖主義基礎設施，並拆除數個恐怖分子沿路埋設的爆裂物」。

巴勒斯坦衛生當局則說，這場行動已造成至少10名巴勒斯坦人死亡。

哲寧省省長阿布魯布（Kamal Abu al-Rub）告訴法新社，當地情況非常艱困，以軍將「通往哲寧難民營和哲寧政府醫院（Jenin Governmental Hospital）的所有道路用推土機破壞，...有槍擊和爆炸。」他並透露，以軍連2天行動已從哲寧附近村莊拘捕了約20人。

1名法新社特派記者也通報，他聽到從哲寧難民營傳出槍聲和爆炸聲。

以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）在記者會上表示，對哲寧的突襲行動是為了反制以哈戰爭爆發後有「2000多起」來自約旦河西岸的「試圖恐攻」，且以軍已「消滅約800名恐怖分子」。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則在聲明中矢言繼續在哲寧的打擊行動。他說，「這是為了消滅難民營內恐怖分子的決定性行動」，以軍不會允許「恐怖主義陣線」在當地立足，這是他們「從加薩學到的關鍵教訓」。