哈瑪斯仍牢牢掌控加薩 分析：持久和平大計挑戰高

加薩街區因15個月戰爭而夷為平地，哈瑪斯官員於停火生效後監督清理工作，所屬持槍人員在塵土飛揚道路上為援助車隊警戒，藍色制服員警上街巡邏，傳達它繼續當家的明確訊息。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）戰士19日與歡呼的群眾一塊歡欣鼓舞慶祝停火，以色列官員表示，精心策劃的這一幕只是在企圖誇大哈瑪斯實力。

然而，自從停火生效，哈瑪斯在加薩走廊（GazaStrip）營運的政府連日來迅速重新加強維安工作，一方面要遏制劫掠，同時也對因以軍攻勢而盡成荒地的廣大地區，開始恢復部分基本服務。

路透社對十多位居民、官員、區域國家外交官和安全專家進行訪談，他們表示，儘管以色列矢言予以殲滅，哈瑪斯在加薩依舊固若金湯。然而，它繼續緊握權力將對貫徹永久停火帶來挑戰。

他們表示，這個伊斯蘭主義組織不只掌控加薩安全部隊，其政務人員營運部會和政府機構、向聘僱人員支薪，也跟國際非政府組織進行協調。

哈瑪斯所屬警察和持槍人員本來已經因為以色列空襲而在街頭消失數月，昨天則再度看到他們對加薩走廊各區進行部署。

哈瑪斯治下的加薩政府媒體辦公室主任薩瓦布塔（Ismail Al-Thawabta）指出：「我們希望避免出現安全真空。」他表示，出動約700名警察保護援助車隊，自從停火生效以來，沒有一部卡車遭到搶劫，這與衝突期間大規模發生犯罪集團偷竊糧食情事形成鮮明對比。

聯合國日內瓦辦事處發言人昨天證實，自從停火生效以來，沒有接獲援助人員遭到搶劫或攻擊通報。

以色列近數週以來在加薩鎖定低階政務人員進行空襲，希望切斷哈瑪斯繼續掌控政府的意味濃厚。包括政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）、策劃2023年10月7日突襲行動的辛瓦（Yahya Sinwar）和戴夫（Mohammed Deif）等哈瑪斯領導層已遭以軍殲滅。

儘管如此，薩瓦布塔表示，哈瑪斯營運的政府持續運作。他說：「我們目前有1萬8000名人員，對人民提供日常服務。」

哈瑪斯營運的巿政當局19日也展開道路清理工作，工人修理水管和基礎設施以進行供水。數十部重型卡車昨天在加薩幾條要道沿線上清運遭毀建物留下的破瓦殘礫。

除了堅稱絕不讓哈瑪斯發揮作用、當前領導架構下的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）不可信任之外，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不曾針對戰後加薩的未來願景作出明確表述。

總部設在比利時布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）中東和北非計畫主任希爾特曼（Joost Hiltermann）表示，哈瑪斯牢牢掌控著加薩，以色列陷入進退兩難窘境。

他說：「以色列有選擇，它未來可以繼續戰鬥和殺人，儘管這在過去15個月行不通。或者，它可以接受在哈瑪斯默許之下，由巴勒斯坦自治政府來當家的安排。」

希爾特曼表示，哈瑪斯火箭庫仍然隱晦不明，許多訓練精良的戰士恐已戰死，因而難以評估其軍力。儘管如此，到目前為止它仍然是加薩首要武裝組織。他強調：「未經哈瑪斯同意而由巴勒斯坦自治政府接管加薩，這不是一種選項。」

儘管哈瑪斯高層曾經表達支持組建團結政府，與哈瑪斯長期敵對的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）尚未同意。阿巴斯辦公室和巴勒斯坦自治政府沒有回應置評請求。