哈瑪斯跨境突襲事件 以色列參謀總長將引咎辭職
以色列國防軍參謀總長哈勒維今天表示，巴勒斯坦哈瑪斯槍手2023年10月7日從加薩走廊跨境突襲以色列事件凸顯以軍重大安全漏洞，他將於3月6日引咎辭職以示負責。
路透社報導，哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲事件造成1200名以色列人喪命、約250名淪為人質，為以色列史上單日死亡人數最多的襲擊。事發後，外界普遍預期哈勒維（Herzi Halevi）將會下台。
哈勒維表示，他會完成以色列國防軍（IDF）對10月7日事件的調查，並強化以色列國防軍因應安全挑戰的準備。
目前尚不清楚誰將接替哈勒維的職位。哈勒維表示，他會將以色列國防軍指揮權交接給繼任者。
哈瑪斯突襲事件引起眾怒，要求以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府就這起安全漏洞的責任歸屬對內部展開國家級調查，但尼坦雅胡政府拒絕。
哈勒維在呈交以色列國防部長卡茲（Israel Katz）的辭職信中寫道：「10月7日上午，我麾下的國防軍辜負了保衛以色列人民的職責。」
他還說，以色列為此付出了慘痛代價，許多人民喪命、被俘，國家也「身心」受創。
從戎40年的哈勒維表示：「這次慘痛失敗的責任，時刻日夜都伴隨著我，在我餘生也將如此」。
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