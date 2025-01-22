加薩停火生效後2天 以色列打擊約旦河西岸傳釀6死

以色列與巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯在加薩走廊的停火協議19日才生效，以色列軍方今天便在約旦河西岸的哲寧（Jenin）發動1場行動，巴勒斯坦方面稱釀6人死亡。

法新社報導，哲寧的難民營是數個巴勒斯坦好戰團體的大本營。以色列軍方今天與以色列國家安全局（Shin Bet）發表聯合聲明說，他們偕同以色列邊境警察（Israeli Border Police）在哲寧發動代號「鐵牆」（Iron Wall）的行動。

不久後以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）也發布聲明表示，這場突襲行動是為了將哲寧的「恐怖主義剷除」，且是為了反制伊朗「無論將其勢力伸向何處，是加薩、黎巴嫩、敘利亞、葉門」或約旦河西岸（West Bank），所採取的更廣泛戰略一環。

以色列政府指控伊朗不僅在中東各地支持武裝團體，包括統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯（Hamas）；還試圖提供武器和資金給在約旦河西岸的好戰分子。

哲寧省省長阿布魯布（Kamal Abu al-Rub）告訴法新社，今天這場行動「來得很快，空中有阿帕契（Apache）直升機，到處都是以色列的軍車」。他並指這是對當地「（難民）營的侵犯」。

設於約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府衛生部表示，以色列這場行動已造成6人喪命。巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）則說，他們的急救人員在現場救治7名遭實彈擊中的傷者，而以色列部隊阻礙他們進入當地。

根據1名法新社記者說法，巴勒斯坦自治政府安全部隊從去年12月初便在當地掃蕩幾個巴勒斯坦派系，但在以軍抵達前，他們已離開在哲寧難民營周圍的部分陣地。

巴勒斯坦安全部隊發言人拉吉布（Anwar Rajab）則透過聲明表示，以色列部隊朝「平民和安全部隊開火，造成若干平民和一些安全人員受傷，其中1人傷勢嚴重」。