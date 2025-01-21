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援以遭抨擊 拜登：中東已全然不同

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

以色列與巴勒斯坦哈瑪斯組織停火協議十九日生效，即將下台的美國總統拜登十九日發表簡短談話，讚美三名以色列人質在加薩獲得釋放，另稱自己處理以哈衝突的手法成功；白宮首席助理國家安全顧問費納表示，川普團隊為促成停火提供重大助力。

Politico政治網站報導，拜登表示，承受這麼大痛苦、人命損失慘重、重大破壞之後，加薩的槍聲終於沉寂。

拜登藉這次演說為支持以色列發動十五個月的以哈戰爭辯護。即使以國阻撓救命物資流入加薩、把戰火擴大到中東地區，拜登仍送武器給以國，因此受到民主黨內一些人批評。

拜登表示，他若停止援以，今天目睹的停火將不會出現；美國一直援助以色列，並不像很多人擔憂那般導致中東地區戰火擴大，如今中東基本上已全然不同；哈瑪斯長期領袖辛瓦已斃命，其支持者遭以國大幅削弱。

下階段停火協商將在接下來幾周進行。拜登表示，接下來就是川普政府的工作。

國會山莊報報導，費納指出，拜登政府獲川普團隊大力支持。他表示，即將上台的川普團隊派員進入中東地區；拜登表示，川普講了一些有用的話，符合需求，有益於敲定這次停火協議。

費納在美國廣播公司節目表示，這次以哈停火還是由拜登指揮、拜登團隊主導，而川普團隊有幫忙。

白宮國家安全顧問蘇利文上周表示，拜登指示他們與川普團隊密切合作，確保不會釋出不同訊息；美方陣線很團結，表示停火協議很重要，要求各造合作達成。

以色列 哈瑪斯

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