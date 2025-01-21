以哈停火首日 3人質換90巴人

三名以色列人質十九日從加薩抵達以色列，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯脆弱的停火協議邁出第一步。哈瑪斯首批將釋放卅三名人質，以色列隨後也依協議釋放九十名巴勒斯坦囚犯，以哈停火協議順利完成第一階段。

以哈停火協議正式生效，為結束這場持續了十五個月的災難性戰爭帶來希望。

以色列國防軍和以色列安全局發布聯合聲明表示，在紅十字會協助下，三名以色列人質於十九日下午五時卅分移交給以方人員，不久後搭直升機返抵以色列。以軍特種部隊和以色列安全局部隊陪同獲釋人質離開加薩，聲明指出：「以色列國防軍的指揮官和士兵，在獲釋人質返回以色列國境時，向她們致敬並給予擁抱。」

這三名獲釋的女性人質分別為廿四歲的羅米．戈南、卅一歲的多朗．史坦布瑞徹及廿八歲的艾蜜利．達瑪里。以色列官員轉述紅十字會的說法表示，她們的健康情況良好。

以色列當局表示，獲釋人質在以色列南部一處接受初步醫療評估；檢查結束後，搭乘軍用直升機轉送其他醫院。

內唐亞胡表示，「我知道，我們都知道，她們經歷煉獄般的磨難，從黑暗走向光明，從束縛走向自由」。

美國總統拜登則在人質抵達以色列時，發表簡短演說表示，「她們看起來健康狀況良好」。

卡達半島電視台畫面也顯示，紅十字會巴士廿日凌晨將以色列釋放的巴人囚犯運出耶路撒冷奧弗監獄。路透報導，巴勒斯坦囚犯協會公布獲以色列釋放的九十名囚犯和被拘留者名單，包括六十九名女性和九名未成年人，最年輕的只有十五歲。

這場戰爭已造成加薩四萬六千名巴人喪命。隨著停火協議生效，許多在以哈衝突期間流離失所的巴勒斯坦人正返回家園。但一名加薩人告訴美國ＣＮＮ，這是個「苦樂參半」的時刻，因為許多房屋已變成廢墟。聯合國人道事務協調廳（ＯＣＨＡ）表示，加薩約百分之九十二房屋被戰火嚴重破壞或部分受損。

ＯＣＨＡ指出，加薩約有四十三萬六千間房屋因戰火毀損，占當地房屋總量的百分之九十二；其中十六萬間房屋被完全摧毀，廿七萬六千間房屋部分受損。此外，加薩民眾有百分之九十流離失所，其中許多人被迫多次搬遷，一百八十萬人迫切需要緊急庇護所和日用品。