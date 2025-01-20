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義大利外長訪以巴 盼鞏固「仍脆弱」加薩停火協議

中央社／ 羅馬20日專電

加薩停火協議生效，義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）20日上午飛往以色列，他在飛機降落後透過X平台發表短片，他此行另將訪問巴勒斯坦，主要目的是討論區域和平與重建，並鞏固此一仍相當脆弱的停火協議。

義大利外交部20日發布塔加尼接受新聞報（LaStampa）專訪指出，塔加尼將會晤以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）、外長薩爾（Gideon Saar），及巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa），以強化「現在還很脆弱」的加薩停火協議。

塔加尼表示，他擔憂部分反對和平穩定的人將發動挑釁，不論是來自武裝組織哈瑪斯（Hamas）或以色列軍隊方面的反應，都可能影響當下的停火協議，但他還是樂觀認為，或許整個中東地區正在迎來「和平的黎明」。

塔加尼說明，接下來6週將是停火第一階段過渡到下一階段的關鍵基礎，3名以色列人質獲釋是積極訊號，現在必須確保以色列人質持續獲釋，且援助物資得以送抵加薩走廊。

塔加尼表示，若加薩停火協議穩定，就能為實現以色列與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）帶來動能，先前這個談判已幾乎完成，後來因為哈瑪斯攻擊以色列擄走人質的事件中斷。

對於是否已達到「巴勒斯坦建國」的條件，塔加尼說，首先必須先讓巴勒斯坦各勢力聯合起來。被問到以色列是否需要放棄一些佔領的土地，塔加尼說，「我認為他們需要退後幾步，因為暴力事件太多，會引發不穩定。」

塔加尼認為，現階段由聯合國介入加薩地區強化穩定是個好主意，透過阿拉伯國家的充份參與，可以幫助鞏固和平，並加強巴勒斯坦當權機構的代表性。

媒體追問義大利是否會參加聯合國在加薩的維和任務，塔加尼說，「目前一切還在萌芽階段，但義大利已準備好參與」，他強調，歐洲不能在中東地區缺席，他相信歐洲能在巴勒斯坦問題扮演一定的角色。

被問到義大利是否抱持承認巴勒斯坦建國的目標，塔加尼坦言，「這是我們的方向，但過程需要時間，因為巴勒斯坦需要得到以色列的承認，反之巴勒斯坦也要承認以色列。」

談到聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（Unifil）的領導人選，塔加尼說，義大利已提出非常高階的阿巴納拉（Diodato Abagnara）將軍作為候選人，並跟以黎雙邊當局討論過，他認為對方回應都相當正面，考量製造與出口商業利益，在黎巴嫩和敘利亞維持穩定是正確的道路。

美國總統川普20日就職，對於是否希望川普也能化解俄烏戰爭，塔加尼說，他相信川普會努力打造和平，雖然問題無法一夜解決，「但我相信今年也是烏克蘭達成停火的好時機。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等多位右派國際領袖獲邀出席川普就職典禮，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）卻未獲邀，媒體詢問歐盟是否應憂慮對美關係。塔加尼回應說，這只是儀式問題，無須誇大，「歐洲和美國是西方陣營同一枚硬幣的兩面，密不可分。美國知道它必須與歐盟接觸，無論誰入主白宮，這都是一種共識。」

被問到歐洲是否無須擔憂川普上任，塔加尼指出，歐洲必須繼續走自己的路，並在共同國防、銀行聯盟、財政協調等問題上加快步伐，「我們在拜登任職時說過這些話，在川普時也會重複這些話。」

談到與梅洛尼交好的全球首富馬斯克（ElonMusk），塔加尼說，「我既不喜歡也不討厭他」，對於義大利政府是否該採用馬斯克的星鏈衛星系統，塔加尼認為這是市場問題，重點是必須保障資安，如果傳輸效能高、資安又能確保，為何義大利不該採用它，但技術面問題必須交由專家來評斷。

以色列 哈瑪斯

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