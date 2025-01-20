加薩停火生效 葉門叛軍稱只攻擊與以色列相關紅海船隻
隨著加薩停火協議生效，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）表示，他們在紅海（Red Sea）航運走廊將只攻擊與以色列有關的船隻。
美聯社報導，青年運動昨天透過發送給船運業者和其他人的電子郵件宣布這項消息。青年運動今天還計劃發布另一份軍事聲明，內容可能與前述消息有關。
青年運動透過其「人道行動協調中心」（Humanitarian Operations Coordination Center, HOCC）表示，他們自2023年11月開始發動襲擊，現決定停止對先前曾是攻擊目標的其他船隻發動攻擊。
自2023年10月巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列造成1200人喪生並劫持250名人質、導致與以色列在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，青年運動已經用飛彈和無人機襲擊約100艘商船。
青年運動在此期間還劫持了1艘船隻，並擊沉2艘，造成4名船員死亡。其他飛彈和無人機攻擊要不是被美國或歐洲在紅海領導的聯盟攔截，不然就是未能抵達目標，而且西方國家的軍艦也在攻擊目標之列。
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