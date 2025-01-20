加薩居民回家恐見廢墟 聯合國曝「92%房屋損毀」

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯第一階段停火協議已於19日生效，許多在以哈衝突期間流離失所的巴勒斯坦人正返回家園。但一名加薩人告訴美國CNN，這是個「苦樂參半」的時刻，因為許多房屋已變成廢墟。聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，加薩約92%房屋被戰火嚴重破壞或部分受損。

OCHA指出，加薩約有43萬6000間房屋因戰火毀損，占當地房屋總量的92%；其中16萬間房屋被摧毀，27萬6000間房屋部分受損。此外，有180萬人迫切需要緊急庇護所和日用品。

OCHA在官網上表示，加薩民眾有90%流離失所，其中許多人被迫多次搬遷，次數「約有10次甚至更多」。

他們指出：「加薩許多地方成為廢墟，以色列空襲和軍事行動破壞和摧毀約60%建築物，包括民宅、學校和醫院。持續的殘酷轟炸行動將公共醫療保健體系推向崩潰邊緣，廢棄物處理系統已崩潰，造成嚴重的環境和健康風險，供水系統規模也大幅縮減。」