加薩停火生效 聯合國爭分奪秒為飢民送糧食

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）停火協議生效後，加薩邊界關卡重啟，聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天表示，正全力將糧食送到盡可能多的加薩人手裡。

世界糧食計劃署副執行主任斯考（Carl Skau）告訴法新社：「我們試著在最短時間內救助100萬人。」總部位於羅馬的世界糧食計劃署已開始派遣貨車駛入加薩走廊。

他說：「我們運送麵粉、即食餐，並在各方面努力嘗試為麵包店補貨。」此外，世界糧食計劃署也將努力供應營養補給品給最缺乏營養的人。

以色列與哈瑪斯達成第一階段42天停火協議，將讓經歷15個月戰爭的加薩走廊獲得更多當前急需的人道援助。

斯考說：「協議是一天600輛貨車…所有關卡都會開放。」

由於燃料和麵粉短缺、加薩北部不安全，在停火協議生效前，與世界糧食計劃署合作的20家麵包店中，只有5家在營運。斯考說，「我們希望盡快讓這些麵包店恢復營運」，「每天為數以萬計人」供應麵包是「我們最優先的任務之一」；此外，「能把溫暖麵包送到人們手裡，也能形成心理作用」。

路透社報導，停火協議生效後，眾多巴勒斯坦人湧上加薩街頭，有人在慶祝，有人為親人掃墓，還有很多人急著看看家裡變成什麼樣子。

從加薩市逃到加薩中部迪爾巴拉（Deir el-Balah）避難一年多的阿亞（Aya）透過通訊應用程式說：「我感覺又活過來了…感覺像在沙漠迷失15個月後，終於找到了一點水」。

在以色列猛烈空襲和戰事最為激烈的加薩北部，無人機拍攝的影片顯示，數百人走在塵土飛揚的路上，周圍滿是碎裂的混凝土和扭曲的金屬。

艾塔（Amal Abu Eita）的家已成一片廢墟。她說：「我們早上就來了…早在他們宣布停火協議之前。我們帶著希望而來，以為或許可以找到一個房間，什麼都好，有個小小的棲身處來保護自己。但我們來到這裡，發現情況如你所見的悲慘。」

阿亞說：「我們現在等著回到加薩市家園的那一天…有沒有受損都沒關係了，死亡和飢餓的惡夢已經結束。」

但40歲的加薩市民艾罕（Ahmed Abu Ayham）說，加薩市滿目瘡痍的場面「令人驚駭」，停火協議或許挽救了一些性命，但這不是慶祝的時刻。他透過通訊應用程式說：「我們很悲痛，非常悲痛，現在是互相擁抱和哭泣的時候。」