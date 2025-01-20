影／以哈停火首日！3名人質回家爆淚痛哭 90巴囚獲釋受熱烈歡迎
以色列與哈瑪斯的停火協議於19日正式生效，哈瑪斯已釋放3名女性人質，交換以色列釋放90名巴勒斯坦囚犯。
這是以哈戰爭自2023年11月以後，在美國、卡達與埃及斡旋下，再度達成停火。第1階段從1月19日開始生效，為期42天；期間視停火執行狀況，展開第2與第3階段的談判。在這42天當中，哈瑪斯將釋放人質當中的33名老弱婦孺，以軍也將撤離加薩的人口稠密地區。
路透報導，哈瑪斯已經釋放3名以色列人質，分別為戈南（Romi Gonen）、史坦布雷徹（Doron Steinbrecher）與同時具有英國國籍的達瑪里（Emily Damari）。她們19日在加薩邊境附近與家人團圓；隨後由以色列空軍直升機將她們載往醫院接受醫療檢查。根據以色列公布照片，她們在醫院與家人激動相擁，場面令人動容。
她們的健康狀況良好，不過達瑪里被綁架當天失去2根手指。
以色列國防部於特拉維夫總部外，即時轉播人質獲釋畫面，現場數百名以色列人歡呼流淚。
隨後，以色列也在20日清晨釋放90名巴勒斯坦囚犯。當載著巴勒斯坦囚犯的巴士抵達約旦河西岸的拉馬拉（Ramallah ），民眾熱情施放煙火表示慶祝，數千人夾道歡迎親友歸來。哈瑪斯表示，從以色列監獄獲釋的人包括來自約旦河西岸和耶路撒冷的69名婦女和21名少年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言