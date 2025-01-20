影／以哈停火首日！3名人質回家爆淚痛哭 90巴囚獲釋受熱烈歡迎

以色列與哈瑪斯的停火協議於19日正式生效，哈瑪斯已釋放3名女性人質，交換以色列釋放90名巴勒斯坦囚犯。

這是以哈戰爭自2023年11月以後，在美國、卡達與埃及斡旋下，再度達成停火。第1階段從1月19日開始生效，為期42天；期間視停火執行狀況，展開第2與第3階段的談判。在這42天當中，哈瑪斯將釋放人質當中的33名老弱婦孺，以軍也將撤離加薩的人口稠密地區。

路透報導，哈瑪斯已經釋放3名以色列人質，分別為戈南（Romi Gonen）、史坦布雷徹（Doron Steinbrecher）與同時具有英國國籍的達瑪里（Emily Damari）。她們19日在加薩邊境附近與家人團圓；隨後由以色列空軍直升機將她們載往醫院接受醫療檢查。根據以色列公布照片，她們在醫院與家人激動相擁，場面令人動容。

她們的健康狀況良好，不過達瑪里被綁架當天失去2根手指。

以色列國防部於特拉維夫總部外，即時轉播人質獲釋畫面，現場數百名以色列人歡呼流淚。

隨後，以色列也在20日清晨釋放90名巴勒斯坦囚犯。當載著巴勒斯坦囚犯的巴士抵達約旦河西岸的拉馬拉（Ramallah ），民眾熱情施放煙火表示慶祝，數千人夾道歡迎親友歸來。哈瑪斯表示，從以色列監獄獲釋的人包括來自約旦河西岸和耶路撒冷的69名婦女和21名少年。

From Hell To Safety. Released hostages Emily Damari, Romi Gonen, and Doron Steinbrecher are reunited with their families at Tel Hashomer Hospital in Israel. The emotional images of their reunions mark a victory, but also a profound journey. This moment of joy speaks to… pic.twitter.com/s90ejU65qW — April Color (@ColorApril) 2025年1月19日