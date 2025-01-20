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影／以哈停火首日！3名人質回家爆淚痛哭 90巴囚獲釋受熱烈歡迎

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
約旦河西岸民眾20日聚集街頭，夾道歡迎載有獲釋巴勒斯坦囚犯的巴士抵達。法新社
約旦河西岸民眾20日聚集街頭，夾道歡迎載有獲釋巴勒斯坦囚犯的巴士抵達。法新社

以色列哈瑪斯的停火協議於19日正式生效，哈瑪斯已釋放3名女性人質，交換以色列釋放90名巴勒斯坦囚犯。

這是以哈戰爭自2023年11月以後，在美國、卡達與埃及斡旋下，再度達成停火。第1階段從1月19日開始生效，為期42天；期間視停火執行狀況，展開第2與第3階段的談判。在這42天當中，哈瑪斯將釋放人質當中的33名老弱婦孺，以軍也將撤離加薩的人口稠密地區。

路透報導，哈瑪斯已經釋放3名以色列人質，分別為戈南（Romi Gonen）、史坦布雷徹（Doron Steinbrecher）與同時具有英國國籍的達瑪里（Emily Damari）。她們19日在加薩邊境附近與家人團圓；隨後由以色列空軍直升機將她們載往醫院接受醫療檢查。根據以色列公布照片，她們在醫院與家人激動相擁，場面令人動容。

她們的健康狀況良好，不過達瑪里被綁架當天失去2根手指。

以色列國防部於特拉維夫總部外，即時轉播人質獲釋畫面，現場數百名以色列人歡呼流淚。

隨後，以色列也在20日清晨釋放90名巴勒斯坦囚犯。當載著巴勒斯坦囚犯的巴士抵達約旦河西岸的拉馬拉（Ramallah ），民眾熱情施放煙火表示慶祝，數千人夾道歡迎親友歸來。哈瑪斯表示，從以色列監獄獲釋的人包括來自約旦河西岸和耶路撒冷的69名婦女和21名少年。

以色列公布獲釋人質Romi Gonen與家人在醫院激動相擁。法新社
以色列公布獲釋人質Romi Gonen與家人在醫院激動相擁。法新社
哈瑪斯釋放3名女性人質，由左至右分別為達瑪里、戈南與史坦布雷徹。法新社
哈瑪斯釋放3名女性人質，由左至右分別為達瑪里、戈南與史坦布雷徹。法新社

以色列 哈瑪斯

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